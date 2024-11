Serge verkostet: Drei Vielleicht-Macallan und ein Sicher-Macallan

Bei Unabhängigen dürfen die Macallans in aller Regel nicht Macallan heißen, da hat die Edrington Group die Hand drauf. Darum bekommen sie Namen wie Secret Speyside oder An Iconic Speyside. Nur weiß man halt nicht mit Sicherheit, welche Destillerie dahintersteckt. Niemand verbietet einem, einen Glentauchers ebenfalls als Secret Speyside zu bezeichnen und ihn damit – vielleicht – leichter zu verkaufen (was Glentauchers eigentlich nicht nötig hätte, es gibt sehr feine Abfüllungen von dort).

Wie auch immer: heute verkostet Serge vier Whiskys, von denen einer sicher ein Macallan ist (Speymalt ist der Name von Macallan bei Gordon & MacPhail) – und drei einer sein könnten. Hier unsere Tabelle:

Abfüllung Punkte

An Iconic Speyside 13 yo 2011/2024 (53.9%, Duncan Taylor for Wine4you, octave, cask #2945209, 43 bottles) 84 Macallan 19 yo 2005/2024 ‘Speymalt’ (56.5%, Gordon & MacPhail for Wine4you, cask #22606309) 89 Secret Speyside 18 yo 2005/2024 (57.6%, Signatory Vintage, LMDW Foundations, 1st fill sherry butt, cask #DRU 17/A106#45, 575 bottles) 89 Speyside 28 yo 1988 (58.4%, Lotus Lord, Taiwan, pre-used sherry casks, 5,000 bottles, +/-2017) 91

Und hier ein Bild der alten Macallan-Destillerie, aus der alle Abfüllungen hier, so sie Macallan sind, stammen müssen:

Die alte Macallan-Brennerei. Bild © Jochen Wied, Joe’s Tastings