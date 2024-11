Prineus bringt drei neue Abfüllungen von Chichibu nach Deutschland

Die Prineus GmbH, der Importeur von Chichibu in Deutschland, hat drei neue Abfüllungen der japanischen Brennerei angekündigt. Es handelt sich dabei um den Chichibu On the Way 2024 Floor Malted sowie die Einzelfässer Chichibu Single Cask for Germany 1st Fill Bourbon #7843 und Chichibu Single Cask for Germany 1st Fill Bourbon #10231 Peated – die beiden letzteren sind die zweite und dritte Abfüllung der Lighthouse-Series.

Hier in aller Kürze die Daten der drei neuen Abfüllungen:

Der Chichibu On the Way 2024 Floor Malted wurde mit 54,5% abgefüllt und wird einen UVP von 274,90 € tragen. 12.000 Flaschen sind davon weltweit am Markt.

Der Chichibu Single Cask for Germany 1st Fill Bourbon #7843 ist mit stolzen 65,5% vol. Alkoholstärke abgefüllt, er kosten im UVP 399,90 €. Hiewr gibt es 200 Flaschen

Um 449,90 € (UVP) gibt es den Chichibu Single Cask for Germany 1st Fill Bourbon #10231 Peated – er ist mit 64,4% vol. Alkoholstärke in die Flasche gekommen. 201 Flaschen davon sind erhältlich.

Es wird noch ein paar Tage dauern, bis die Abfüllungen in den Fachhandel kommen, halten Sie also die Augen offen, wenn Sie an ihnen interessiert sind…