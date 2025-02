Prineus präsentiert Highlights auf der Whiskymesse „The Village“ in Nürnberg

Interessante Gäste aus der whiskyproduzierenden Welt und ebenso interessante Abfüllungen präsentiert am kommenden Wochenende der die Prineus GmbH auf der „The Village“ in Nürnberg. Was Gäste an den Ständen von Prineus erwartet, hat man uns in einem kurzen Text für Sie mitgeteilt:

Liebe Whisky-Freunde,

die Messe „The Village“ in Nürnberg steht am kommenden Wochenende vor der Tür, und wir, die Firma Prineus, werden mit einem starken Line-up vertreten sein! Vertreterinnen und Vertreter aus den Destillen und den von uns repräsentierten Marken haben ihr Kommen angekündigt und einige besondere Abfüllungen für Euch im Gepäck.

Einige der Highlights bei uns am Messestand(D13) sind:

Sharon Grewal (Piccadily Distillery) reist aus dem fernen Indien an und bringt spannende Abfüllungen mit. Ihr könnt exklusiv den neuen „Diwali 2024“ sowie den „Founders Reserve 11yo“ probieren und je nach Verfügbarkeit vorbestellen. Sharon packt ein paar Flaschen in ihr „Köfferchen“ ein, da das Schiff mit der Ware aus Indien noch unterwegs ist. Ebenfalls sehr vielversprechend ist das neue „Single Cask #33“. Hierbei handelt es sich um einen 6 Jahre alten peated Whisky aus einem Oloroso Fass.

Jess Lomas (Single Cask Nation) stellt Euch aufregende Single Casks vor, insbesondere einen außergewöhnlichen 10 Jahre alten „Aberfeldy“ mit kräftigen 59,8 % Vol.

Der Distillery Manager der Lindores Abbey Distillery, Gary Haggart, wird unter anderem zwei besondere, sechs Jahre alte Single Casks präsentieren – „Oloroso Sherry Cask“ und „Ex-Peated Quarter Cask“ (Messe Exklusiv).

Wir begrüßen erstmalig die Scotch Malt Whisky Society (SMWS) an unserem Stand.

Christoph Clausen von der Thy Distillery freut sich auf Euch am Nachbarstand D09.

Alle neuen Chichibu Singlecask´s for Germany können bei uns probiert und erworben werden.

Wir freuen uns auf Euren Besuch und spannende Gespräche!

Genussvolle Grüße vom

Team Prineus