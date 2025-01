Deutschlands größte Whiskymesse THE VILLAGE findet in etwas mehr als zwei Wochen statt. Auch 2025 startet dieses Event in Nürnberg mit dem Pre-Opening, die Besucher der exklusiven Eröffnungs-Veranstaltung erhalten in diesem Jahr ein SAVU Whisky-Glas mit dem Logo der Messe. Alle weiteren Messe-Besucher können dieses Glas auf der Messe in Halle 12 am Stand B18 persönlich testen.

Mehr zu diesem Whisky-Glas, das vom finnischen Hersteller SAVU glass mit wissenschaftlicher Unterstützung entwickelt wurde, finden Sie in der folgenden Presseaussendung.

SAVU Glas: Das offizielle VIP-Glas der Nürnberg Village Whisky Messe 2025

SAVU glass wurde als offizielles VIP-Glas für Deutschlands größte Whisky-Messe, Nürnberg Village, ausgewählt. Besucher mit VIP-Tickets für das exklusive Pre-Opening erhalten ein SAVU Whisky-Glas mit dem Logo der Messe als Teil ihres Erlebnisses. Dies ist ein weiterer Meilenstein für SAVU, dessen Ruf unter Whisky-Liebhabern in Deutschland immer weiter wächst. Selbstverständlich hat jeder Messebesucher die Möglichkeit, das Wunder-Glas auf der Messe in Halle 12 am Stand B18 persönlich zu testen.

Das SAVU-Glas hebt sich als einziges wirklich funktionales Glas ab. Das Design befasst sich mit einem seit langem bestehenden Problem bei der Verkostung von Whisky: der übermächtigen Präsenz von Alkoholdämpfen in der Atmosphäre direkt über dem Glas („Bloom“), die die komplexen Aromen des Getränks überdecken. Durch die Beseitigung der die Nase betäubenden Dämpfe verbessert das Glas das Geruchserlebnis und ermöglicht es den Verkostern, die Nuancen jedes Whiskys voll zu schätzen. SAVU wurde mit wissenschaftlicher Unterstützung entwickelt und von Tausenden von Anwendern getestet. Es stellt einen Durchbruch im Whisky-Genuss dar und verbindet finnische Handwerkskunst mit modernster Funktionalität.