Einen Luxus-Blend mit Hamburger Extraklasse kreierte das Blending House Compass Box gemeinsam mit der Hamburger Bar-Ikone Jörg Meyer, der das Le Lion, Bar de Paris, führt. Der Blended Scotch Whisky Compass Box Chez Lion wurde persönlich in London bei Compass Box von Meyer zusammengestellt, und ist zum Mixen gemacht.

Wie bei und von Compass Box gewohnt und geschätzt, verzichtet das Blending House auch bei Compass Box Chez Lion auf Kühlfiltrierung sowie auf Färbung. Und die Zusammensetzung dieses Blended Scotch ist selbstverständlich transparent kommuniziert.

Compass Box Chez Lion ist auf 1.710 Flaschen limitiert, und erreicht den Handel in Deutsch mit einer UVP von 99,90 €.

Alle weitren Details und Einzelheiten zu Compass Box Chez Lion finden Sie in der Presseaussendung von Kirsch Import:

Mixen wie Jörg Meyer:

Compass Box Chez Lion für Drinks der Extraklasse

Stuhr, 28.01.2025 Compass Box steht für Blends der Extraklasse und die Hamburger Bar-Ikone Jörg Meyer für Drinks gleichen Niveaus, serviert im Le Lion. Mit Compass Box Chez Lion treffen sich jetzt zwei Genussschöpfer, die zusammenpassen.

Seit der Jahrtausendwende räumt das Blending House Compass Box mit dem Image von Blended Whisky auf und hebt die Kategorie mit Perfektionismus und Transparenz auf das höchste Qualitätsniveau.

Für ihre Luxus-Blends kombinieren die „Whiskymaker“ die besten Eigenschaften teils sehr alter Single Malt und Single Grain Whiskys namhafter Brennereien aus dem eigenen Fasslager in Schottland. So verfügen die Blended Scotch Whiskys, Blended Grain Scotch Whiskys und Blended Malt Scotch Whiskys von Compass Box über einen hohen Grad an Komplexität und Diversität.

Individualität und Kunstfertigkeit ihrer einzelnen Abfüllungen bringt die Marke durch die künstlerisch gestalteten Etiketten zum Ausdruck. Wie sich die Neukreationen zusammensetzen, macht Compass Box zudem vollständig über „Fact Sheets“ auf der Website transparent.

Jörg Meyer, die hanseatische Bar-Ikone

Für Drinks höchster Niveaus ist dagegen seit nunmehr 18 Jahren das von Bar-Ikone Jörg Meyer geführte Le Lion, Bar de Paris, in der Hamburger Rathausstraße die richtige Anlaufstelle. Die kleine, edle Schatztruhe des gepflegten Umtrunks ist als Ort der Erfindung des Gin Basil Smashs ein fester Bestandteil heutiger Barkultur. Jörg Meyer hat den Cocktail selbst kreiert. Der gebürtige Niedersachse betreibt zudem die auf Highballs spezialisierte Boilerman Bar in der HafenCity und entwickelt auf internationaler Ebene Barkonzepte für Hotelketten.

Luxus-Blend mit Hamburger Extraklasse

Für eine auf 1.710 Flaschen limitierte Sonderedition bündeln die Genussschöpfer von Compass Box und Jörg Meyer jetzt die Kräfte. Compass Box Chez Lion wurde persönlich in London von Jörg Meyer zusammengestellt. Der Blended Scotch Whisky ist zum Mixen gemacht. Dafür hat ihn „Head Whiskymaker“ James Saxon ebenso mit Eleganz wie auch genügend Intensität ausgestattet – für Ausdruckskraft im Cocktail. Komponiert wurde Chez Lion aus Bestandteilen von Linkwood, Cameronbridge und dem beliebten The Spice Tree von Compass Box, die in einer Auswahl an Sherry-, Bourbon- und Moscatel-Fässern reiften. So verschmelzen üppige Noten von Nüssen und Früchten mit cremigem Kakao und Eichenwürze. Auf dem kunstvoll gestalteten Etikett posiert Le Lion, der Löwe, so wie er es in voller Imposanz hinter Jörgs Tresen tut.

Chez Lion

Compass Box Blended Scotch Whisky

Bespoke Release

Herkunft: Schottland

Zusammensetzung: Lowland Blended Malt (38,9%), Blended Malt Parcel (31,5%), Cameronbrigde Single Grain (14,8%), Linkwood Single Malt (14,8%)

Fasstypen: First Fill Palo Cortado Sherry Seasoned Butt, First Fill Oloroso Sherry Butt, First Fill Bourbon Barrel, Refill Hogshead, First Fill Moscatel Seasoned STR Barrique

Abgefüllte Flaschen: 1.710 Flaschen (insgesamt)

Alkoholgehalt: 46% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt

UVP: 99,90 Euro