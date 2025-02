Auf eine äußerst erfolgreiche und mit rund 13.000 Gästen sehr gut besuchte Whisk(e)y-Messe blicken die Veranstalter der THE VILLAGE zurück. Mit ihrem Angebot, dem begleitenden Programm und dem guten Besuch gilt THE VILLAGE als tonangebende Messe Europas, wie es in der Pressemitteilung heißt. Der Termin für die Whisk(e)y-Messe Nürnberg im kommenden Jahr steht bereits fest, THE VILLAGE 2026 findet am 7. und 8. Februar 2026 wieder in der Halle 12 der Messe Nürnberg statt. Und das Pre-Opening ist dem entsprechend dann natürlich am 6. Februar.

Welches Angebot THE VILLAGE in diesem Jahr ihren Besuchern bot, und was auf der Whisk(e)y-Messe Nürnberg im nächsten Jahr erwartet werden kann, lesen Sie in der Presseaussendung zur THE VILLAGE 2025:

Voller Erfolg für die Whisk(e)y-Messe Nürnberg THE VILLAGE 2025

Die Whisk(e)y-Messe Nürnberg THE VILLAGE 2025 hat erneut ihre Stellung als tonangebende Messe Europas bewiesen. Rund 13.000 Besucher kamen zum Pre-Opening und an den beiden Messetagen auf THE VILLAGE. Über 3.000 verschiedene Whisk(e)ys waren im Angebot und sorgten für eine einzigartige Auswahl, einige Raritäten waren bereits in den ersten Stunden vergriffen. Die R(h)um-Messe PUEBLO DEL RON überzeugte ebenfalls mit einem vergrößerten Angebot und rund 500 verschiedenen R(h)ums.

Bildquelle: whiskey-messe.de/Fotograf: Timm Schamberger

Nürnberg – „Die Besucher lieben das Flair von THE VILLAGE, weil es eben nicht nur eine Messe ist, sondern ein Event mit guter Stimmung, Live-Musik, authentischem Essen und einer leidenschaftlichen Community,“ so Michael Gradl, fachlicher Partner der Whisk(e)y-Messe THE VILLAGE. „Es war wieder ein einzigartiges Ambiente mit schön gestalteten Ständen und tollen Präsentationen. Unter den Ausstellern waren neben den großen Marken auch kleine Destillerien, die nicht nur spannenden Whisk(e)y mitbringen, sondern selbst auch von dem Netzwerk bei THE VILLAGE profitieren konnten. Für die kommende Whisk(e)y-Messe würde ich mich freuen, wenn zum einen noch mehr junge und kleine Destillerien kommen würden und wir zum anderen noch mehr fachliche Angebote aus der Whisk(e)y-Wertschöpfungskette hier präsentieren können, vom Malz bis zum Fassmacher. Wir freuen uns, dass wir wieder Whisk(e)y-Interessierte aus ganz Deutschland, Europa aber auch internationale Gäste hier begrüßen durften,“ freut sich Michael Gradl.

Bildquelle: whiskey-messe.de/Fotograf: Timm Schamberger

THE VILLAGE gilt als Europas Szene-Treffpunkt der Whisk(e)y-Szene und lebt vom stimmungsvollen Ambiente und den Kulissen. Rund 13.000 Besucher kamen zu THE VILLAGE 2025, darunter sowohl namhafte Größen der Whisk(e)y-Szene, Kenner und Ambassadors sowie interessierte Whisk(e)y-Liebhaber und Neugierige sowie Einsteiger, die in das Flair von THE VILLAGE eintauchen wollten. Mit ihrem Angebot, dem begleitenden Programm und dem guten Besuch gilt THE VILLAGE als tonangebende Messe Europas. Das einzigartige Flair war an allen drei Tagen spürbar und zeichnete sich durch ein gutes Miteinander aus. Die Lifestyle-Produkte, das kulinarische Angebot und die tägliche Live-Musik vervollständigten das echte THE VILLAGE-Feeling.

Bildquelle: whiskey-messe.de/Fotograf: Timm Schamberger

Die Aussteller der Whisk(e)y-Messe und R(h)um-Messe Nürnberg zeigten sich sehr zufrieden und auch das Besucherinteresse war herausragend. Im kommenden Jahr findet THE VILLAGE wieder in der Halle 12 der Messe Nürnberg statt, es ist eine Flächenerweiterung geplant. Sonderthema bei THE VILLAGE 2025 war „Irland“, so waren zahlreiche Whiskeys von der irischen Insel bei THE VILLAGE zu verkosten, sowohl von den großen Namen als auch von kleineren Destillerien.

Bildquelle: whiskey-messe.de/Fotograf: Timm Schamberger

Patrick J. Ahluwalia von Kirsch Import zeigt sich zufrieden:

„Vielen Dank für die tolle Organisation, alles lief reibungslos. Die Messeteilnahme hat uns viel Spaß gemacht. Das Pre-Opening am Freitagabend war bombastisch und auch das Jahresthema Irland war hervorragend gewählt. Viele denken beim Thema Whisk(e)y immer nur an Schottland, dabei gehört Irland genauso auf die Whisk(e)y-Karte. Viele Besucher haben in diesem Jahr ihr Herz für Irland entdeckt. Auch der Samstag war toll, alle waren gut drauf, wir haben so viele fröhliche Menschen getroffen, so viele tolle Gespräche geführt. Alles in allem eine gelungene Veranstaltung. Deswegen kommen wir gerne jedes Jahr wieder nach Nürnberg. Nürnberg war wieder ein Superlativ dieses Jahr.“

Im kommenden Jahr gibt es bei THE VILLAGE das Sonderthema „Amerika“ und die amerikanischen Whisk(e)ys werden in den Mittelpunkt gerückt. Auch R(h)ums aus Mittel- und Südamerika bekommen im kommenden Jahr besondere Aufmerksamkeit. Das neue exklusive THE VILLAGE-Glas wurde erstmals beim Pre-Opening an die Besucher des Vorabend-Events verteilt. Das Feedback zum neuen Glas mit der besonderen Form war durchweg positiv, sowohl Aussteller als auch Besucher bewerteten das neue Tasting-Glas gut.

Bildquelle: whiskey-messe.de/Fotograf: Timm Schamberger

THE VILLAGE spricht nicht nur die Whisk(e)y-Community an, sondern auch Gastronomen, Hoteliers, Händler und Barkeeper. Im kommenden Jahr wird es bei THE VILLAGE weitere Angebote für diese Gruppe von Fachbesuchern geben, so sind spezielle Master Classes mit einem Schwerpunkt für den B2B-Bereich geplant.

R(h)um-Messe Nürnberg – PUEBLO DEL RON

Die R(h)um-Messe PUEBLO DEL RON begleitet die Whisk(e)y-Messe THE VILLAGE bereits seit 2017 und erlebt eine immer größere Nachfrage. Rund 500 R(h)ums wurden in diesem Jahr vorgestellt und das Interesse an den verschiedenen Arten von R(h)um ist groß. Im kommenden Jahr soll die Stellung der PUEBLO DEL RON als eigenständige Veranstaltung weiter gestärkt werden, so soll es erstmals eine PUEBLO DEL RON Limited Edition als Sonderabfüllung geben.

Jörg Kalinke von der Schlumberger Vertriebsgesellschaft zieht ebenfalls eine positive Bilanz und freut sich über die weitere Entwicklung im R(h)um-Bereich:

„Für Schlumberger war die Messe in diesem Jahr ein sehr großer Erfolg und das sowohl beim Fokusthema „Irish“ als auch bei allen anderen Angeboten aus unserem Portfolio hier auf der Messe. Was uns besonders gut gefallen hat, ist der Bereich mit Sherry und Portwein – „La Bodega“. Dank unserer Spirit Rallye sind viele Besucher an unseren Stand gepilgert. Unsere Messeteilnahme war fantastisch, die Gänge waren voll, die Geschäfte liefen sehr gut. Die Besucher in Nürnberg sind sehr aufgeschlossen – probieren gerne Neues und sind sehr interessiert. Bemerkenswert ist das stetig wachsende Angebot an R(h)um, das durch neue Aussteller bereichert wird. Auch wir von Schlumberger freuen uns darauf, unser R(h)um Angebote zu erweitern und spannende Neuheiten zum PUEBLO DEL RON im nächsten Jahr mit nach Nürnberg mitzubringen. Wir sind überzeugt, dass das Interesse an R(h)um auch in den kommenden Jahren weiter zunehmen wird.“

Master Classes – Starke Themen, große Nachfrage

50 Master Classes haben das Angebot von THE VILLAGE erweitert und ergänzt. Die Tastings bieten den Besuchern die Möglichkeit, exklusive Abfüllungen zu verkosten, den persönlichen Kontakt zu Experten zu pflegen und mehr über die Welt des Whisk(e)ys zu erfahren. Dabei standen unterhaltsame Gesangseinlagen und Vorführungen im Programm. Für Einsteiger boten die Basic Seminare Orientierung im Messeangebot.

Bildquelle: whiskey-messe.de/Fotograf: Timm Schamberger

Die nächste Ausgabe der Whisk(e)y-Messe THE VILLAGE findet am 7. und 8. Februar 2026 (Pre-Opening am 6. Februar) wieder in der Halle 12 der Messe Nürnberg statt. Begleitet wird THE VILLAGE auch 2026 von der R(h)um-Messe PUEBLO DEL RON. Der Zutritt zur Whisk(e)y-Messe THE VILLAGE ist erst ab 18 Jahren gestattet.

Veranstalter der Whisk(e)y-Messe THE VILLAGE und der R(h)um-Messe PUEBLO DEL RON ist der Nürnberger Messeveranstalter AFAG.

Aktuelle Informationen unter www.whiskey-messe.de