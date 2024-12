Die THE VILLAGE, die größte Whiskymesse Deutschlands rückt immer näher – und der Veranstalter stellt die Messe noch einmal vor Weihnachten mit einer Zusammenfassung der Angebote in Nürnberg ins Rampenlicht. Im Gegensatz zum Vorjahr ist der Termin mit 15. und 16. Februar (Pre-Opening am 14. Februar) deutlich früher angesetzt – sich jetzt schon um die Karten zu kümmern ist sicherlich kein Fehler.

Hier jedenfalls die Infos zur Messe:

Whisk(e)y in seiner Vielfalt erleben: THE VILLAGE 2025 mit spannendem Begleitprogramm

Über 40 Master Classes ergänzen das Messeangebot der Whisk(e)y-Messe Nürnberg 2025, die Tickets sind bereits jetzt erhältlich! Die Whisk(e)y-Messe Nürnberg THE VILLAGE findet am 15. und 16. Februar 2025 (Pre-Opening am 14. Februar) in der Messe Nürnberg statt. Im Mittelpunkt von THE VILLAGE steht Whisk(e)y in all seinen Nuancen: über 3.000 verschiedene Whisk(e)ys aus aller Welt werden hier präsentiert. Mit über 200 Ausstellern gilt THE VILLAGE als jährlicher Treffpunkt der europäischen Whisk(e)y-Szene. Parallel dazu bietet die R(h)um-Messe PUEBLO DEL RON über 300 verschiedene R(h)ums an.

Nürnberg – Neben der großen Auswahl an Whisk(e)ys liefert THE VILLAGE eine entspannte Atmosphäre, besondere Raritäten sowie vielfältige korrespondierende Angebote und fachliche Informationen rund um Whisk(e)y. 2025 liegt der Fokus auf Irland. Der irische Whiskey bietet eine Vielfalt an Geschmacksprofilen und hat eine reiche Tradition, die weltweit geschätzt wird. Bei THE VILLAGE 2025 werden einige irische Highlights präsentiert.

Limitierte Plätze für die Master Classes von THE VILLAGE

Am Samstag, 15. und Sonntag, 16. Februar finden im Rahmen von THE VILLAGE über 40 exklusive Tastings statt. Die Master Classes haben nur limitierte Kapazitäten, die Tickets dafür gibt es bereits jetzt im THE VILLAGE-Ticketshop. Es werden üppige, rauchige und torfige aber auch feine Whisk(e)ys verkostet sowie die Whisk(e)y- Besonderheiten verschiedener Länder, wie Schottland, Irland, Dänemark und Japan, vorgestellt. Es gibt auch wieder „die ultimative Whisk(e)y-Weltreise“. Einige Master Classes lassen die

Kunst der Fassreifung und die Fassvielfalt erleben. Die Glasgow Distillery präsentiert Live-Küfnern mit einer angeschlossenen Verkostung. Dabei geht es um die Beschaffenheit der Whisk(e)y- Fässer und deren Auswirkung auf den Reifungsprozess von Whisk(e)y. Ein Highlight ist die Master Class „whiskyfaessla & friends“ mit Michael Gradl von whiskyfaessla.de. Die Tickets für die exklusiven Tastings mit Experten, Brennern und Importeuren sind im Ticketshop von THE VILLAGE erhältlich.

Mehr als ein Getränk: Whisk(e)y als Szene und Lifestyle

Die gemütliche Atmosphäre von THE VILLAGE wird durch Live- Musik und Lifestyle-Artikel wie Kunsthandwerk, Mode und Kilts noch verstärkt. Das kulinarische Angebot trägt mit Haggis, Whisk(e)y-Backschinken, Guinness und Scones zum authentischen Flair bei. An allen Tagen gibt es Live-Musik, mit dabei sind O`Malley, Ben Stone sowie, passend zum Thema Irland, irische Straßenmusik. THE VILLAGE feierte 2013 Premiere und gilt mittlerweile als der große jährliche Treffpunkt der europäischen Whisk(e)y-Szene. Parallel dazu stehen bei der R(h)um-Messe PUEBLO DEL RON 300 verschiedene R(h)ums im Angebot.

Whisky-Messe-Nürnberg 2022

Tickets bereits jetzt verfügbar

Whisk(e)y-Liebhaber und Experten können sich bereits jetzt ihr Ticket für THE VILLAGE 2025 sichern. Neben den Tagestickets für die Messe gibt es wieder eine limitierte Anzahl an Tickets für das exklusive Pre-Opening am Vorabend der Messe. Hier haben Kenner und Liebhaber bereits vorab die Chance, Raritäten zu ergattern und das Wiedersehen mit der Whisk(e)y-Szene zu feiern. Mit den Pre-Opening-Tickets ist der Zutritt an allen Veranstaltungstagen möglich. Jeder Besucher erhält ein Whisk(e)y- Glas inklusive Glashalter.

Ein exklusives Geschenk: VIP-Pre-Opening-Tickets

Die Besitzer der limitierten VIP-Pre-Opening-Tickets dürfen bereits eine Stunde vor dem offiziellen Start das Pre-Opening besuchen und sind zum „Meet & Greet“ mit den Machern eingeladen. Darüber hinaus beinhaltet das VIP-Pre-Opening-Ticket eine Flasche des offiziellen Messe-Whisk(e)ys.

Der Zutritt zur Whisk(e)y-Messe THE VILLAGE ist erst ab 18 Jahren gestattet. Aktuelle Informationen und Tickets unter www.whiskey- messe.de