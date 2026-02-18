Neues von Indri Single Malt: Indri Diwali Collector’s Edition 2025 und Indri Agneya Geschenkverpackung und zwei Gläsern

Due nordindischen Piccadily Distillery bringt über den Importeur, die Prineus GmbH, zwei Neuheiten nach Deutschland: Den beliebten Indri Agneya gibt es nun auch in einer hochwertigen Geschenkverpackung mit zwei Gläsern, und neu kommt die Indri Diwali Collector’s Edition 2025 zu uns – allerdings in einer durch die Rarheit recht kleinen Auflage.

Mehr über die beiden Whiskys, inklusive der ausführlichen Tasting Notes und dem UVP, finden Sie hier:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Neues von Indri Single Malt: Indri Diwali Collector’s Edition 2025 und Indri Agneya mit Geschenkverpackung und zwei Gläsern

Zwei spannende Neuigkeiten aus der Piccadilly Distillery sind jetzt in Deutschland erhältlich.

Ab sofort verfügbar ist der Indri Agneya in einer attraktiven Geschenkverpackung inklusive zwei Gläsern.

Indri Agneya mit Geschenkverpackung und zwei Gläsern

Verkostungsnotiz:

Nase: Zarte Anklänge von Schokolade, verwoben mit feiner Vanillesüße, einem Hauch von Würze sowie getrocknetem Apfel und Aprikose. Dazu Noten von Fruchtkonfitüre und Torfstaub mit erdigen Untertönen.

Geschmack: Tropische Früchte wie Mango und reife Banane, reichhaltiges Toffee und eine leichte Würze, gefolgt von einer warmen Umarmung getrockneten Torfrauchs. Melone sorgt für eine erfrischende Nuance, während eine süß-fruchtige Note mit sanfter, runder Rauchigkeit lange nachklingt.

Nachklang: Ein Zusammenspiel aus süßen und salzigen Akzenten, das in einem weichen, rauchigen Abgang mündet. Ausgewogene Schichten von Fruchtsüße und milder Würze hinterlassen einen nachhaltigen Eindruck mit langem Nachklang.

Empfohlener VK: 46,90 €

Indri Diwali Collector’s Edition 2025

Darüber hinaus ist ab sofort der neue und sehr stark limitierte Indri Diwali Collector’s Edition 2025 verfügbar.

Die Diwali Collector’s Edition 2025 ist eine Hommage an den lebendigen Geist Indiens und fängt die Essenz des Diwali-Festes in einem kunstvoll gestalteten Whisky-Erlebnis ein. Das aufwendige Artwork dieser exklusiven Abfüllung spiegelt Indiens reiche Landschaften und zeitlose Schönheit wider und verbindet Tradition mit moderner Eleganz – ganz im Sinne des Diwali-Festes, das für Licht, Kultur und Freude steht.

In kleinen Chargen hergestellt, wird diese rare Abfüllung in handverlesenen Marsala-Weinfässern aus Boutique-Weingütern in ganz Sizilien veredelt, die für ihre einzigartigen, charaktervollen Weine bekannt sind. Das Ergebnis ist eine harmonische Verbindung aus indischer Seele und italienischer Eleganz.

Destilliert aus indischer sechszeiliger Gerste in traditionellen Kupferbrennblasen reift der Whisky im subtropischen Klima Nordindiens. Dies verleiht ihm ein besonders tiefes und unverwechselbares Aromaprofil.

Das Resultat ist ein sinnliches Genusserlebnis – elegante, weinige Süße, verwoben mit feinen Noten von Muskatnuss, Vanille, dunkler Schokolade und reifen roten Beeren, abgerundet durch ein langanhaltendes Finish, das Lust auf den nächsten Schluck macht.

Verkostungsnotiz:

Nase: Ein volles Bouquet komplexer Süße, Nussigkeit und Würze. Noten von eingekochten Aprikosen, Kirschen, Pflaumen sowie karamellisierter Fülle mit Vanille und Honig, die lange in der Nase nachhallen.

Geschmack: Vollmundig mit reichen Aromen roter Beeren, Vanille, Muskatnuss, Schokolade und Walnüssen, ergänzt durch eine erdige Würze. Ein süß-würziger Geschmack, der lange am Gaumen verweilt.

Nachklang: Langer Nachklang mit fruchtigen Weinaromen und Anklängen von Eichenlactonen.

Empfohlener VK: 199,90 €