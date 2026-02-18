Mittwoch, 18. Februar 2026, 17:31:17
AustralienHintergrund

Kinglake Distillery baut erstes australisches Dunnage Warehouse unter der Erde

200 Fässer soll das Lagerhaus beherbergen - man will sich mit ihm vor zu rascher Reifung im australischen Klima schützen

Nach einem Bericht in The Spirits Business hat die australische Kinglake Distillery (unsere Leser kennen sie vor allem aus den internationalen Tastings von Serge Valentin, wo ihre Whiskys meist mit Wertungen zwischen 84 und 87 Punkte bedacht werden) mit dem Bau des ersten australischen unterirdischen Dunnage Warehouses begonnen.

Das ist laut der Destillerie ein Versuch, die rapide Reifung von Whiskys in Australien (und den damit einhergehenden hohen Angels‘ Share) in den Fässern zu bremsen. Durch die rasche Reifung, so die Brennerei, ist der Holzeinfluss in den Whiskys deutlich höher als in Schottland, und die erzielbare Komplexität geringer.

Mit dem in den Boden gegrabenen Warehouse möchte man sich bei der Lagerung mehr den schottischen Gegebenheiten annähern:

 “While Australia’s climate gives us an edge for young, vibrant whiskies, true excellence demands patience and stability. By going underground, we’re recreating the ideal conditions for world-class aged single malts—cool, consistent, and protected – right here in our volcanic-soil bush setting.
“This is our commitment to producing whiskies that can stand alongside the finest 20-and 30-year-old Scotches.”

Sam Lowe, Mitbesitzer der Kingslake Distillery

Auch ein Beweggrund für den Bau, der Ende 2026 fertiggestellt werden soll und dann Platz für 200 Fässer bietet: Die Region, in der die Kinglake Distillery in Victoria operiert, ist sehr anfällig für Buschbrände – und ein unterirdisches Lagerhaus dient damit auch als Schutz vor allfälligen Bränden. Wenn das erste unterirische Lagerhaus zu 75% befüllt ist, will man laut Brennerei mit dem Bau eines zweiten beginnen.

SourceThe Spirits Business
