Der unabhängige Abfüller House of MacCallum, geleitet von einem alten Hasen der Whiskyindustrie, Anthony McCallum, steht im Mittelpunkt eines Live-Tastings von Simple Sample Mitte April. Anhand von sechs sehr unterschiedlichen Abfüllungen kann man die Whiskys von Anthony über die Expertise von Simple Sample näher kennenlernen.

Was Sie beim Tasting erwartet und wie Sie zu den Sets kommen, lesen Sie hier

House of McCallum Live Tasting – 6x2cl Set – 15.04.2026 von und mit Simple Sample

Hallo liebe Whisky Freunde.

Heute haben wir für euch wieder ein spannendes Live Tasting am Start:

House of McCallum Live Tasting

Freut euch auf eine vielseitige Auswahl aus dem Hause McCallum – mit unterschiedlichen Fassfinishes, verschiedenen Whisky-Regionen und einem wunderbar zugänglichen Stil. Von fruchtigem Port über süßen Sauternes bis hin zu rauchigen Vertretern – dieses Set bietet eine richtig schöne Bandbreite.

Im 6x2cl Set geht es um folgende Abfüllungen:

Mc Pink – Blended Scotch – Port Cask Finish – 43,5 % Vol.

Mc o’Isles – Blended Malt – Rum Cask Finish – 43,5 % Vol.

Mc Elegance – Speyside Single Malt – Sauternes Cask Finish – 43,5 % Vol.

Mc Warrior – Highland Single Malt – Port Cask Finish – 43,5 % Vol.

Mc Peat – Single Malt – 43,5 % Vol.

Mc Islay – Single Malt – 43,5 % Vol.

Das Live Tasting findet am 15.04.2026 statt

Start: 20:00 Uhr

Live auf YouTube / Facebook – kann aber natürlich auch jederzeit im Nachhinein angeschaut werden.

Das 6x2cl Set kommt für 29,90 € zu euch nach Hause.

Nicht vergessen – unbedingt den 15.04.2026 um 20:00 Uhr vormerken

Wir freuen uns jetzt schon riesig auf dieses abwechslungsreiche Tasting und einen genussvollen Abend mit euch.

Preislich liegen wir heute beim 6x2cl Set bei = 29,90 €

