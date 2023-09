Serge verkostet: Whiskys der Welt

Einmal um die Welt, so lassen wir uns den Start dieser Woche auf Whiskyfun gerne gefallen. Nach dem obligatorischen Start in Frankreich führt uns die Tour auf die andere Seite des Globus nach Australien, um dann wieder in der Mitte Europas in den Niederlanden und Deutschland Halt zu machen. Die Benotungen auf dieser Reise sind heute beeindruckend hoch, wie Sie in unserer Übersicht sehen können:

Abfüllung Punkte

Ed Gwenn (46%, OB, Distillerie des Menhirs, Affinage Bourgogne, 2023) 83 Kinglake ‚O’Grady’s Stand‘ (46%, OB, Australia, ex-bourbon, +/-2023) 84 Kinglake ‚O’Grady’s Stand Full Noise‘ (61%, OB, Australia, ex-bourbon, +/-2023) 86 Hellyers Road 18 yo 2005/(60.4%, OB, for LMDW, Australia, cask #4022.09, 145 bottles) 89 Millstone 25 yo 1996 ‚Batch 5‘ (46.5%, That Boutique-y Whisky Company 10th anniversary, The Netherlands, oloroso, 330 bottles) 93 St.Kilian 2019/2023 (60.6%, The Whisky Jury, Germany, 1st fill bourbon, cask #3952, 268 bottles) 88 Millstone 3 yo 2019/2003 (51.2%, OB for Whisky In Leiden, The Netherlands, PX, cask #2548) 87 Sailtt Môr 8 yo 2014/2022 (57.1%, WhiskySchwamm, Germany, beechwood smoked, barrel, 250 bottles) 88