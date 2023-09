The Guardian: Rishi Sunak schließt schnelles Handelsabkommen mit Indien aus

Mitte August sah es noch so aus, als stände das Freihandelsabkommen zwischen Indien und dem Vereinigten Königreich kurz vor dem Abschluss. Wie The New Indian Express berichtete, schien es sich bei der 12. Gesprächsrunde in Dehli um die finale Sitzungsperiode zu handeln, eine Einigung innerhalb eines Monats wurde erwartet (wir berichteten).

Nun allerdings tritt der britische Premierminister laut The Guardian deutlich auf die Bremse. Laut mehrerer an den Verhandlungen beteiligten Quellen lehnt Rishi Sunak die Idee eines vorschnellen Abkommens ab, welches zwar die Zölle auf Waren wie Whisky senken würde, allerdings nicht die anderen schwierigeren Themen einschließen würden. So wäre die Chance auf einen Abschluss der Verhandlungen kurz vor einem Treffen des britischen Premierminister Rishi Sunak mit seinem indischen Amtskollegen Narendra Modi während des G20-Gipfels in Indien in diesem Monat zunichte gemacht, wie die Zeitung schreibt. Laut der Quellen des Guardians ist es sogar wahrscheinlich, dass es nicht zu einer Einigung vor den Wahlen in beiden Ländern im kommenden Jahr kommt. Mehr zu diesem Thema und dem aktuellen Stand der Vehandelungen finden Sie im Artikel des Guardians.