Potentiale und Perspektiven des möglichen indisch-britischen Freihandelsabkommen

Für manche war es vielleicht überraschend, als die Scotch Whisky Association die neuen Absatz- und Umsatzzahlen für 2022 vorlegte. Der bisherige größte Absatzmarkt für Scotch Whisky war nicht mehr Frankreich, sondern Indien belegte hier jetzt Platz 1 (wir berichteten). Dass sich dies in den nächsten Jahren nicht ändern wird, sondern die Größe des Marktes für Scotch Whisky in Indien in den nächsten fünf Jahren sogar verdoppeln könnte, erläutert der Vorsitzende und CEO von Chivas Brothers, Jean-Etienne Gourgues, im Gespräch mit The spirit business. Denn einerseits laufen schon seit längerem Gespräche über ein Freihandelsabkommen zwischen Großbritannien und Indien, das die Einfuhrsteuer von 150 % auf Whisky abschaffen könnte. Und zusätzlich gibt „es ein fantastisches Innovationspotenzial für Prestige- und Luxuswhiskys, bei dem Scotch Whisky hervorragend positioniert ist “.

Die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen bieten allerdings nicht nur für Scotch Whisky neue und weitere Möglichkeiten und Perspektiven auf dem indischen Markt, wie wir bei livemint.com lesen. Auch die Hersteller von Whisky in Indien sehen bei den Verhandlungen mögliche Ergebnisse, die die Situation ihrer Produkte auf dem britischen Markt verbessern würde. Bisher wird Whisky aus Indien als „Spirtuose“ im Vereinigten Königreich deklariert, wenn dieser nicht mindestens 3 Jahre in einem Fass reifte. Dies sei allerdings gar nicht nötig, so argumentieren indische Whisky-Produzenten. Die klimatische Bedingungen in Indien führen dazu, dass bei indischem Whisky eine kürze Reifzeit ausreicht. Nun möchte man allerdings nicht, dass die Definition von Whisky in Großbritannien geändert wird. Ziel ist es, nicht mehr die Beschreibung „Spirtuose“ tragen zu müssen, sondern das eigene Label „Indian Whisky“ erhalten.