Neu: Highland Park 54 yo

Sie kündigte sich bereits an, diese Abfüllung. Und wir mutmaßten richtig: Die Verpackung ist nicht so schlicht gestaltet, wie es die Etiketten vermuten ließen. Und £39,000 (knapp 45.000 Euro) sind kein Schnäppchen, auch wenn es noch teurere Abfüllungen gibt.

Heute stellt Highland Park ihre bisher älteste Veröffentlichung vor: Highland Park 54 yo. Der 1968 destillierte Whisky lagerte bis 2008 in 10 refill casks für fast 40 Jahre. Master Whisky Maker Gordon Motion entdeckte diese helle Spirituose, und füllte den Inhalt der zehn Fässer in First-Fill Sherry-Fässer. In diesen durfte der Whisky dann noch weitere 14 Jahre reifen. Abgefüllt mit 46,9 % Vol., wurden nur 225 Flaschen begefüllt, die jedes Produktionsjahr in der 225-jährigen Geschichte von Highland Park repräsentieren.

Highland Park 54 yo wird in einer maßgeschneiderten geprägten Flasche und einer Geschenkbox aus feinster schottischer Eiche präsentiert. Jeder Käufer erhält auch eine Einladung zu einem einmaligen Erlebnis auf den Orkneys. Interessenten können sich auf der Website der Brennerei bis zum 3. März um 12:00 Uhr GMT registrieren. Die unverbindliche Preisempfehlung von £ 39.000,00 gilt für Großbritannien und ist einschließlich britischer Mehrwertsteuer und Zoll. Je nach lokalen Steuern und der Kosten für ein versicherten Versand kann der Gesamtpreis von Ort zu Ort variieren.