Elixir Distillers und Livingstone veröffentlichen die Macbeth Whisky-Kollektion

Der unabhängige Abfüller Elixir Distillers und das Designstudio Livingstone haben sich zusammengeschlossen und kreieren eine 42-teilige Scotch-Whisky-Kollektion, die von Shakespeares Tragödie Macbeth inspiriert ist. Die Idee für die Kollektion stammt von Livingstone-Gründerin Lexie Burgess, wie wir beim Whisky magazine lesen. Sie wandte sich mit ihrer Idee an den Whisky-Autor Dave Broom,der das Stück eingehend studierte und für jede Figur ein passenden Whisky-Stil und -Profil ausarbeitete. Gemeinsam mit Sukhinder Singh, Gründer von The Whisky Exchange und den Elixir Distillers, konnten dann die richtigen Whisky gefunden und abgefüllt werden. Und Sir Quentin Blake schuf noch zu jeder Abfüllung/für jeden Charakter der Tragödie eine Illustration.

Die Macbeth Whisky-Kollektion besteht aus 42 Whiskys, die in den nächsten drei Jahren in „Akten“ veröffentlicht werden. Die Charaktere sind in sechs Serien angeordnet: die Leads (fünf „königliche“ Malts), Thanes (12 „edle“ Malts), Ghosts (aus sechs Ghost Distilleries), Witches (drei Single Malts und ein Blend), Murderers (vier Island Malts) und Household (10 ‚charaktervolle‘ Whiskys).

Die Macbeth Act One-Reihe wird ab dem 27. Februar 2023 in Märkten wie Großbritannien (exklusiv bei The Whisky Exchange und Livingstone, hier kann vorab das Kaufinteresse mittels Registrierung angegeben werden), Frankreich, Kanada, Taiwan und Japan erhältlich sein. Das Herzstück des ersten Akts ist ein 56-jähriger Glen Grant als König Duncan. Daneben werden erschenien: ein 31-jähriger Linkwood als Lady Macduff, ein rauchiger Islay- und Islands-Whiskys für die erste Hexe und dem ersten Mörder, ein 31-jähriger alter Single Grain Whisky von Cambus für den ersten von sechs Ghosts und ein 10 Jahre alter Blair Athol als Repräsentant des Bloody Sergeant.

In einem Artikel der Financial Times ist auch etwas über die Preisgestaltung zu erfahren. Die Preisesollen bei rund £100 für eine der Nebenfiguren beginnen, und auf über £10.000 steigen bei den Hauptfiguren Macbeth, Lady Macbeth, King Duncan, Banquo und Macduff, von denen es dann auch nur jeweils 100 geben soll).