TTB-Neuheit: Highland Park 54yo

Auf dem Köpenicker Whiskyfest sollen nicht ausschließlich Whisky-Fans auf ihre Kosten kommen. Vielmehr die veranstalterdas Whiskyfest in ein zweitägiges, schottische-irisches Kulturerlebnis einbetten. Für jeden ist etwas dabei, u.a. bekannte Folklore Bands, Tanzperformances etc. – für alle ist gesorgt. Für einen fairen Eintrittspreis können die Gäste eintauchen in das Event “Whiskyfest”, in einer atmosphärisch ansprechenden Umgebung, mitten in der Altstadt Köpenick. Für den Eintritt erhalten die Gäste zudem ein Tasting-Glas, mit welchem von Aussteller zu Aussteller gezogen und einzelne Whisky getestet werden kann.