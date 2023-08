The New Indian Express: Handelsabkommen zwischen Indien und UK vor dem Abschluss – neuer Milliardenmarkt für Whiskyindustrie

Das seit längerem in Arbeit befindliche Handelsabkommen zwischen UK und Indien steht laut The New Indian Express knapp vor dem erfolgreichen Abschluss – und es wird der schottischen Whiskyindustrie einen erleichterten Zugang zu einem Milliardenmarkt bieten.

Konkret bedeutet das Abkommen, dass viele importierte Güter aus dem Vereinigten Königreich nicht mehr den exorbitant hohen Einfuhrzöllen und -steuern unterliegen – wie zum Beispiel Scotch Whisky, der damit für eine wesentlich größere Bevölkerungsschicht leistbar werden wird.

Das bevölkerungsreichste Land der Welt (es hat vor kurzem China an der Spitzenposition abgelöst) wird damit wohl zum interessantesten Markt für die Whiskyindustrie werden – nicht umsonst hat man sich in Vorbereitung darauf schon länger dem Schaffen von mehr Kapazitäten in den Destillerien gewidmet. Nur um die Dimension dieses Landes mit einer noch kleinen, aber erstarkenden und zahlenmäßig schon großen Mittelschicht zu verdeutlichen: In Indien werden pro Jahr so viele Menschen 18 Jahre alt wie Deutschland insgesamt Einwohner hat – und kommen so als potentielle Konsumenten für Scotch hinzu.

Laut den Quellen von The New Indian Express scheint es bei der 12. Gesprächsrunde in Dehli, zu der eine hochrangige britische Delegation angereist ist, um die finale Sitzungsperiode zu handeln und man erwartet eine Einigung innerhalb eines Monats. Auch die Zollfrage wird wahrscheinlich zwischen indischen und britischen Whiskyproduzenten in beiderseitigem Einvernehmen gelöst werden.

Mehr Details rund um das aktuelle Treffen in Dehli und die geplante Reise des britischen Handelsministers nach Indien zu einem Treffen der G20 Handelsgruppe im Artikel der englischsprachigen indischen Webseite.