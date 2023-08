The Nature and Spirit of Japan – 4 Videos mit Keanu Reeves für Suntory

Über den 100. Geburtstag von Suntory in Japan haben wir ja bereits berichtet – auch über ein Video von Sofia Coppola mit Keanu Reeves, das auch eine Hommage an den vor 25 Jahre entstandenen Film „Lost in Translation“ war.

Es wurden aber schon damals weitere Filme mit Keanu Reeves angekündigt, die sich intensiver mit Suntory Whisky beschäftigen sollten – diese Serie von vier Filmen mit insgesamt gut 20 Minuten Länge wollen wir Ihnen hier präsentieren – von Keanu Reeves selbst gesprochen. Viel Vergnügen mit den Clips!

Episode 1, Water

Episode 2, Beauty

Episode 3, Transform

Episode 4, Resonance