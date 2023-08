Soeben veröffentlicht: Lochlea Harvest Edition Second Crop

Heute ist es soweit: Die Lowland Distillery Lochlea unter der Leitung von John Campbell veröffentlicht den Lochlea Harvest Edition Second Crop, die zweite Auflage des Whiskys aus dem Jahreszeitenzyklus, der uns bis zur Veröffentlichung der ersten Whiskys mit Age Statement in der Core Range begleiten wird.

Der Lochlea Harvest Edition Second Crop besteht aus Prt Casks, STR Barriques und first fill bourbon barrels und enthält diesmal mehr Port Casks (vor allem Ruby und Tawny Port) als die Erstausgabe, um den Geschmack etwas zu verändern. Auch wurden die Sherryfässer durch STR Fässer ersetzt.

Geschmacklich präsentiert sich der Lochlea Harvest Edition Second Crop mit 46% vol. Alkoholstärke abgefüllte mit Aromen von Datteln, roten Trauben, dick aufgetragener Marmelade, dazu rosa Pfefferkörner und Trockenfrüchte am Gaumen. Er soll auch einen schönen, anhaltenden und cremigen Abgang haben.

Ab heute ist der Lochlea Harvest Edition Second Crop in UK erhältlich, sein Erscheinen in Deutschland wird nicht lange auf sich warten lassen – und wir werden Sie dann natürlich sofort informieren.