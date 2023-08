Noch eine Neuerscheinung dürfen wir Ihnen heute ankündigen: der neue 19 Jahre alte Balvenie „A Revelation Of Cask And Character“ aus der Stories Collection ist soeben erschienen – ein zu 100% in Sherryfässern gereifter Whisky und der erste, der in der alleinigen Verantwortung von Kelsie McKechnie, dem neuen Malt Master bei The Balvenie steht.

Der ab August im Handel erhältliche Whisky wird von der Destillerie wie folgt vorgestellt:

The Balvenie launcht den neusten Whisky der „Stories Collection“: A Revelation Of Cask And Character

The Balvenie kündigt den neuesten Whisky seiner „Stories Collection“ an: „A Revelation Of Cask And Character“. Ein 19 Jahre alter Whisky in limitierter Auflage, der ab August erhältlich ist. „A Revelation Of Cask And Character“ reiht sich ein in die Reihe der anderen Stories-Whiskys, wie z.B. 12 YO The Sweet Toast of American Oak, 42 YO The Tale of the Dog und vor kurzem der 27 Jahre alte A Rare Discovery from Distant Shores, die die Geschichten der Menschen und Orte, an denen der Whisky hergestellt wird, zum Leben erwecken und die Kreativität, Leidenschaft und Neugier der Handwerke von The Balvenie feiern. Der neue „A Revelation Of Cask And Character“ wird der einzige 100% in Sherry-Fässern gereifte Whisky im Sortiment sein.

Der Launch zeigt, wie die Brennerei Balvenie ständig innovative und verbesserte Techniken einsetzt, um außergewöhnlichen Whisky zu produzieren. Die Einführung von „A Revelation Of Cask And Character“ erzählt die Geschichte, wie Sherry-Fässer zu einem festen Bestandteil des schottischen Whiskys wurden, und stellt auch das Böttcherteam von The Balvenie in den Vordergrund, darunter den Chefböttcher Ian McDonald.

Nachdem The Balvenie Malt Master Kelsey McKechnie sechs Jahre lang unter der sorgfältigen Anleitung von Malt Master David C. Stewart MBE gearbeitet hatte, entwarf sie nun ihre erste Abfüllung, die sie erstmalig als Malt Master unterzeichnete. Als einziges Produkt der Stories Range, das vollständig in Sherry-Fässern gereift ist, wird der neue Balvenie 19 YO ein neues Publikum ansprechen, das sich für die tiefere, traditionell purpurnen Whisky interessiert und einen hohen Sammlerwert bieten.

David C. Stewart MBE:

„Die Einführung von „A Revelation Of Cask And Character“ spiegelt die Hingabe und das Können der unglaublichen Handwerkskünstler wider, die hinter dem Whisky stehen, und unterstreicht deren Talent. Diese Abfüllung erzählt nicht nur die Geschichte des Fassbinders, sondern ist auch der erste Variante, die ausschließlich von Kelsey entworfen wurde, die nicht nur das Verständnis für Whisky, sondern auch für Holz und dessen Einfluss auf den Reifungsprozess beherrscht.“

„Nicht viele Brennereien haben eine Böttcherei vor Ort, dabei ist sie so wichtig für die Entwicklung unserer außergewöhnlichen Whiskys. Wir arbeiten mit unseren eigenen Fassbindern zusammen, was uns Flexibilität bei Ideen und Innovationen bietet und es uns ermöglicht, mit verschiedenen Fässern zu experimentieren, um neue Geschmacksrichtungen zu erforschen.“ Kelsey McKechnie, Malt Master

Ian McDonald, Head Cooper, der seine Karriere 1969 mit einer Lehre bei The Balvenie begann, sagte:

„Das Böttcherteam, das heute aus zwanzig Personen besteht, darunter elf voll ausgebildete Böttcher, vier neue Böttcherlehrlinge und fünf Mitglieder des Unterstützungsteams, spielt eine große Rolle bei der Herstellung aller Whiskys von The Balvenie. Böttchern ist die ursprüngliche Form des Recyclings. Wir reparieren stets alte Fässer, was den reichen Geschmack der Spirituosen noch verstärkt. Unsere Böttchner durchlaufen ein vierjähriges Ausbildungsprogramm, in dem ihre Fähigkeiten von Generation zu Generation weitergegeben werden, und tragen durch die Reparatur von Fässern zur Whiskyherstellung bei, wie das Beispiel der spanischen Sherry-Fässer zeigt, die für A Revelation Of Cask And Character“ verwendet wurden.

Intensiv gereifte Früchte und karamellisierte Orangenschalen, die ein schönes Gleichgewicht zwischen gerösteter Eiche und gemahlener Gerste bilden. Der Geschmack ist kühn, mit Aromen von Johannisbeeren, Kirschen und Rosinen, die in eine zähe Feige und einen cremigen, nussigen Abgang übergehen.

Charlie Metcalfe, The Balvenie Global Brand Ambassador, sagt:

„A Revelation of Cask And Character“ ist eine Feier der Arbeit unseres Böttcherteams. Wir haben das Glück, eine Böttcher direkt vor Ort zu haben, was sich bei der Entwicklung dieser neuen Abfüllung deutlich bemerkbar gemacht hat. Das Ergebnis ist beeindruckend und zeigt, wie viel Handwerkskunst und Fachwissen in diese Abfüllung geflossen ist. Besonders die Nutzung der Oloroso Sherry-Fässer verleiht dem Whisky einen reichhaltigen Geschmack.“

Die Verpackung schmückt sich mit einer maßgeschneiderten Illustration des britischen Künstlers und Druckers Andy Lovell, die die Böttcherei der Balvenie Distillery wunderschön darstellt.

Andys Arbeit, der sich direkt von der Brennerei inspirieren lässt, ist auch auf den Etiketten und Tuben der gesamten Balvenie Stories-Reihe zu sehen. Er verwendet kühne, handgemachte gestische Zeichen, um Bilder aufzubauen, die das stimmungsvolle Licht und die Atmosphäre der Landschaft der Brennerei einfangen. Die Textur und Taktilität von Andys Arbeit unterstreicht die Bedeutung der Kreativität bei der Herstellung von The Balvenie Whiskys und die außergewöhnlichen Produkte, die entstehen können, wenn die Handwerkskünstler ihr Herz in das stecken, was sie tun.

A Revelation Of Cask And Character ist ab August im Handel erhältlich.