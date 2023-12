Whisky im Bild: 50 Aufnahmen aus der Destillerie Balvenie

Jochen Wied von Joe’s Tastings hat uns von seinen Schottlandreisen wieder jede Menge Bildersets mitgebracht und zur Verfügung gestellt. Wir werden sie mit Ihnen über den Jahreswechsel, wenn die News spärlicher werden, teilen.

Diesmal sind wir mit Jochen Wied in der Speyside, bei The Balvenie. William J. Grant erbaute sie im Jahr 1892. Der erste Single Malt aus ihr floss erst 1973, zuvor arbeitete sie wie viele andere Brennereien vor allem für die Blends.

Mit ihren 7 Millionen Litern Produktionsvolumen pro Jahr befindet sich The Balvenie in den Top Ten der schottischen Brennereien, genauer gesagt auf Platz 6. Man hat noch die eigenen Floor Maltings dort (eine Seltenheit in Schottland, obwohl die Tendenz eher wieder zu eigenen Floor Maltings geht), und kann damit ca. 15% des eigenen Bedarfs bedienen.

Unsere Fotostrecke führt Sie in und um die Brennerei. Alle Bilder Copyright Jochen Wied