Das sind die zehn meistgelesenen Artikel 2023 auf Whiskyexperts

Bevor wir kurz vor dem Jahreswechsel einen kleinen Rückblick in eigener Sache auf das abgelaufene Jahr starten werden, möchten wir Ihnen in einem gesonderten Artikel schon so wie im Vorjahr einen Einblick in die meistgelesenen Artikel des Jahres geben. Auch diesmal haben wir die Standardseiten wie zum Beispiel die Seite zu den Onlineshops oder zu den Events nicht mitgezählt, ebensowenig wie die Gewinnspiel-Artikel (die natürlich einige Top-Plätze belegen konnten). Es geht uns alleine um die News, die wir bringen. Es sind übrigens seit unserer Gründung nun bereits über 19.100 – wir schütteln da selber erstaunt den Kopf.

Den Titel des meistgelesenen Artikels aller Zeiten bei uns konnte eine deutsche Destillerie auch in diesem Jahr verteidigen, auch wenn der Abstand zu anderen etwas geringer wurde: PR: St. Kilian launcht „Bud Spencer Whisky“ hat auch in diesem Jahr in der ewigen Gesamtwertung die Nase vorne.

Jetzt wünschen wir uns, dass wir auch 2024 mit unseren News uns Artikeln Ihr Interesse so wecken können wie es uns in diesem Jahr gelungen ist – wir versprechen jedenfalls, ganz fest daran zu arbeiten…