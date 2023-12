Auch wenn Whisky nicht das Hauptgebiet der Altenburger Destillerie Gmbh war (man hatte einen Blended Whisky und als unabhängiger Abfüller einen Ardmore in der Osterland Whisky Collection), so ist sicher für manche unserer Leser keine unbekannte Brennerei. Leider haben wir jetzt die Mitteilung erhalten, dass über die Altenburger Destillerie GmbH ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde. 30 Mitarbeiter sind davon betroffen.

Die Gründe für die Insolvenz und wie die Zukunft aussehen könnte, darüber hat uns Rechtsanwalt Rolf Rombach aus Erfurt, der vom Amtsgericht Gera zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt wurde, die nachfolgenden Information geschickt.

Wir hoffen, dass die Angelegenheit auch im Sinn der Mitarbeiter zu einem guten Ende gelangen wird:

Vorläufiges Insolvenzverfahren über das Vermögen der Altenburger Destillerie GmbH eröffnet

URSACHE DER KRISE IST V.A. DER GESAMTWIRTSCHAFTLICHEN LAGE UND DEN STEIGENDEN ENERGIEKOSTEN GESCHULDET

LOHNZAHLUNGEN FÜR DEN VERGANGENEN MONAT IN EINEM ERSTEN SCHRITT SICHERGESTELLT.

DER GESCHÄFTSBETRIEB LÄUFT VORERST UNEINGESCHRÄNKT WEITER.

Gera, 28. Dezember 2023 – Mit Beschluss des Amtsgerichts Gera vom 20.12.2023 wurde das vorläufige Insolvenzverfahren über das Vermögen der Altenburger Destillerie GmbH aus Altenburg angeordnet. Das Amtsgericht Gera hat Herrn Rechtsanwalt Rolf Rombach, Erfurt, zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt.

Das Traditionsunternehmen beschäftigt derzeit 30 Mitarbeiter. Kerngeschäft ist die Produktion und der Vertrieb von Spirituosen und sonstigen Getränken. Hauptabnehmer sind schwerpunktmäßig große Einzelhandelsketten. Zudem exportiert das Unternehmen in verschiedene Länder u.a. Österreich, Niederlande und Spanien. Nach ersten Erkenntnissen hat die Altenburger Destillerie GmbH mit der generellen wirtschaftlichen Abschwächung, steigenden Energiekosten und dem nach wie vor vorhandenen Inflationsdruck zu kämpfen.

Rechtsanwalt Rolf Rombach und sein Team haben mit einer enormen Kraftanstrengung und innerhalb kürzester Zeit (weniger als 24 Stunden) die Lohnzahlungen für den Monat November sicherstellen können. Der Geschäftsbetrieb läuft vorerst uneingeschränkt weiter.

Rolf Rombach mit einer Einschätzung:

„Ich war sofort vor Ort und habe mir mit meinem Team einen ersten Überblick verschafft. Aufgrund der anstehenden Feiertage war die Ausgangslage äußerst herausfordernd. Dank des Zusammenspiels aller Beteiligten, konnten die Lohnzahlungen für den Monat November sichergestellt werden. Nach dem Weihnachtsfest werden wir alle weiteren notwendigen Schritte einleiten, um das Unternehmen und den Geschäftsbetrieb zu stabilisieren.“

Über Rombach:

ROMBACH Rechtsanwälte berät seit mehr als 30 Jahren Unternehmen in Krisensituationen. Egal ob Strategiekrise, Erfolgskrise oder Liquiditätskrise – die Kanzlei verfügt über ein breites und fundiertes Knowhow in allen gängigen Verfahren zur Bewältigung von Unternehmenskrisen.