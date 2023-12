Serge verkostet: Bowmore 1999 vs. 1969

Die Verkostungen der letzten Tage nennt Serge Valentin „The New Time Warp Sessions“ – und in diesem Sinne bleibt er, nach gestern, auch heute in der Destillerie Bowmore auf Islay. Von dort verkostet er einen Bowmore aus dem Jahr 1999 aus dem Weinfass, und einen aus dem Jahr 1969 aus Sherry Casks.

Kenner von Serges‘ Vorlieben werden schon vermuten, dass in der Verkostung der Weinfass-Whisky – um es einmal freundlich auszudrücken – schweren Stand gegen die alte Sherryfassabfüllung hat. Dass sie richtig liegen, zeigt auch unsere Tabelle:

Abfüllung Punkte

Bowmore 1999/2023 ‚Hand filled‘ (47.2%, OB, Vaults Secret Tour, 2nd fill French wine barrique, cask #2304, 10cl) 83 Bowmore 1969 (43%, OB, sherry casks, Auxil Import France, +/-1990) 93

Gestern hatten wir hier für Sie eine Galerie mit Aufnahmen aus Bowmore, die wir 2023 machen konnten. Heute bringen wir ebensolche aus dem Jahr 2022, von unserem vorletzten Besuch: