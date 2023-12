In eigener Sache: Whiskyexperts – der Jahresrückblick

Geht es Ihnen auch so? Das Jahresende kommt viel früher, als man es erwartet – und wenn man dann zurückblickt, dann erscheint es dennoch ziemlich lang zu sein, länger als gedacht. Jedenfalls ist es wieder Zeit, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und einen kurzen Ausblick auf das Nächste zu geben.

2023 war, abgesehen von allem anderen Weltgeschehen, auch für Whisky ein bewegtes Jahr. Man konnte so etwas wie den Eindruck bekommen, dass bei Whisky einiges nicht mehr so geschmiert läuft wie früher. Und tatsächlich sprechen die Zahlen der Whiskyindustrie diese Sprache: Das abgelaufene Jahr war keines, das die gewohnten Steigerungen in gleichem Ausmaß fortsetzte. Die Vertriebskanäle sind ziemlich gefüllt, die Verkäufe geraten durch die Inflation und die gesunkene Kaufkraft etwas ins Stocken. Das gilt nicht für die absolute Luxusware, und es gilt nicht für die günstigen Whiskys, so hört man, aber in der Mitte ist es eher ruhig geworden.

Aus unserer Beobachtung gilt das aber nicht für das Interesse an Whisky per se: Es ist ungebrochen hoch. Für Whiskyexperts war es sogar (und wir geben zu, das hatten wir in diesem Ausmaß nicht erwartet) das beste Jahr in unserer Geschichte. Unsere mehr als 2000 neuen Artikel konnten laut Google Analytics insgesamt fast 3,8 Millionen Pageviews generieren, wir erreichen mittlerweile 900.000 Leser über das Jahr. Unseren ewigen Rekord, nämlich dass wir seit unserer Gründung im Februar 2013 keinen Tag ohne Meldung vergehen haben lassen, haben wir auch 2023 fortsetzen können. Die zehn meistgelesenen Artikel 2023 bei uns können Sie übrigens hier entdecken.

2024 wird für uns mit einigen Umbauarbeiten beginnen: Am 2. Januar wird die Seite wohl gute 8 Stunden offline sein. Wir müssen unseren Server auf den neuesten Stand bringen lassen und ihn dazu vom Netz nehmen. Danach sollte alles seinen gewohnten Gang gehen.

Inhaltlich wollen wir den schon 2023 begonnenen Weg fortsetzen und neben den Berichten über schottischen Whisky und irischen Whiskey verstärkt über Welt-Whisky und vor allem deutschen Whisky berichten. Wir planen für beides wieder exklusive Besuche für Berichte von vor Ort, und nach wie vor wollen wir deutschen Bloggern und Vloggern, Podcastern und unabhängigen Abfüllern ein verlässlicher Partner sein.

Ihnen, liebe Leser, möchten wir für Ihr Interesse und Ihre Treue aus ganzem Herzen danken. Wir wissen, dass wir beides tagtäglich neu verdienen müssen, und wir versprechen auch in Zukunft unser Bestes dafür zu geben. Unsere Wertschätzung gilt natürlich auch unseren Partnern aus dem Whiskybusiness, die durch ihre Unterstützung es erst ermöglichen, dass wir unseren Lesern unsere Leistungen anbieten können. Ihnen auch ein besonderer Dank dafür, dass Sie unsere Unabhängigkeit und redaktionelle Freiheit ebenso schätzen wie wir selbst.

In diesem Sinn ein glückliches, erfolgreiches und friedvolles 2024 und ein Wiederlesen im Neuen Jahr!

Herzlichst, Ihr Team von Whiskyexperts