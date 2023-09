Zu einer Whiskykreuzfahrt über den Rhein lädt der Whiskybasar ein, vom 30. November bis zum 2. Dezember wird die MS Rhein Prinzessin Sie von Düsseldorf über Köln und Koblenz (und wieder zurück) über den Fluss fahren. Was Sie in dieser Zeit an Bord der MS Rhein Prinzessin erleben können, welche Aktvitäten Sie nach den Landungen in Köln und Koblenz erwarten, und wie und wo Sie diese Kreuzfahrt buchen können; das alles erfahren Sie in der Presseinfo, die wir vom Veranstalter erhalten haben:

Whiskykreuzfahrt 2023 im Weihnachtszauber

Genießen Sie an Bord der MS Rhein Prinzessin eine einzigartige Kreuzfahrt, die im Zeichen der besten Schottischen Whiskys, kulinarischer Genüsse und einem Besuch auf den stimmungsvollen deutschen Weihnachtsmärkten steht.

30. November – 2. Dezember 2023

Düsseldorf – Köln – Koblenz – Düsseldorf

An Bord werden 3 exklusive Whiskyverkostungen mit Whiskys von Glen Scotia, „Whisky Brennerei des Jahres 2021“, und Loch Lomond organisiert. Diese Tastings werden präsentiert von

David Lind

(Regional European Director Loch Lomond Group)

Lassen Sie sich von diesen erfahrenen Whiskykenner durh die verschiedenen Geschmacksrichtungen, Aromen und Geschichten hinter jedem Glas führen. Eine super Gelegenheit, Ihr Wissen zu erweitern oder sich von neuen Whisky-Entdeckungen überraschen zu lassen.

Whiskydinner

Diese Kreuzfahrt beinhaltet Vollpension und All-Inclusive*. Ein besonderer Höhepunkt dieser Kreuzfahrt ist ein spezielles Whisky-Abendessen am zweiten Tag. Dabei wird jedes Gericht mit einem passenden und exquisiten Whisky kombiniert.

*Kaffee, Tee, Alkoholfreie Getränke, Bier vom Fass und Hausweine

Single cask botteling

Zu Ehren dieser einzigartigen ersten Whiskykreuzfahrt, organisiert von WhiskyBasar, wird eine spezielle Single Cask Abfüllung herausgegeben. Diese Single Cask Abfüllung ist ausschließlich für Teilnehmer dieser Whiskykreuzfahrt 2023 erhältlich.

Alle während der Verkostungen an Bord probierten Whiskys können ebenfalls mit einem speziellen Kreuzfahrtrabatt an Bord bestellt werden und werden innerhalb von 14 Tagen nach Hause geliefert.

Während dieser Kreuzfahrt wird zu bestimmten Zeiten eine spezielle Whiskybar mit Whiskys verschiedener renommierter, hauptsächlich schottischer Destillerien (u.a. Macallan, Springbank, Ardbeg, Bowmore, GlenAllachie, Ardnamurchan, Talisker, Hibiki, Yamazaki) geöffnet sein. Diese Whiskys werden zu attraktiven Preisen ausgeschenkt (also nicht nach übliche Gastronomiepreise).

MS Rhein Prinzessin

An Bord des komfortablen und stilvollen Kreuzfahrtschiffs MS Rhein Prinzessin werden Sie sich dank der warmen Atmosphäre, die freundliche Besatzung und die festliche Weihnachtsdekoration sofort wie zu Hause fühlen. Das Schiff verfügt über 73 komfortable Doppelkabinen, eine gemütliche Bar/Salon, eine Kapitänspub und ein geräumiges Restaurant. Entspannen können Sie im Wellnessbereich mit Sauna und Whirlpool.

Neben dem Whiskygenuss an Bord bietet diese Reise auch die Möglichkeit, die malerische und stimmungsvolle Weihnachtsmärkte in Köln und Koblenz zu besuchen.Genießen Sie in der Vorweihnachtszeit den herrlich duftender Glühwein und andere winterliche Köstlichkeiten. Natürlich können Sie auch Ihre Weihnachtsgeschenke in den wunderschön dekorierten Einkaufsstraßen besorgen.

Preise

Neptundeck € 399,- (pro Person in einer Doppelkabine)

Saturndeck (vorne) € 449,- (pro Person in einer Doppelkabine)

Saturndeck (hinten) € 479,- (pro Person in einer Doppelkabine)

Oriondeck (mit Balkon) € 519,- (pro Person in einer Doppelkabine)

Aufpreis für die Alleinnutzung einer Doppelkabine € 200,-, nur auf dem Neptundeck und Saturndeck (vorne) buchbar.

Kabineplan MS Rhein Prinzessin

Programm

Donnerstag, 30. November 2023

11:00 – 12:00 Einschiffung an Bord der MS Rhein Prinzessin in Düsseldorf. Der Liegeplatz in Düsseldorf ist „Rheincargo Steiger 1“, Robert-Lehr-Ufer.

12:00 Abfahrt von Düsseldorf nach Köln. Wir heißen Sie willkommen in Salon. Es wird Ihnen mehr Informationen zum Programm, zum Leben an Bord und zu den Sicherheitsanweisungen gegeben.

13:00 Mittagessen im Restaurant.

15:00 Whisky-Verkostung 1

17:00 Ankunft in Köln. Möglichkeit, individuell einen der zahlreichen Weihnachtsmärkte zu besuchen. Diese sind bis 22:00 Uhr geöffnet.

20:00 Willkommensabendessen im Restaurant

21:30 Live-Musik im Salon

Freitag, 1. Dezember 2023

04:00 Abfahrt von Köln nach Koblenz

07:30 – 09:30 Umfangreiches Frühstücksbuffet im Restaurant

10:00 Whisky-Verkostung 2

12:30 Mittagessen im Restaurant

13:00 Ankunft in Koblenz Möglichkeit, individuell die Weihnachtsmärkte zu besuchen. Diese sind bis 21:00 Uhr geöffnet.

14:00 Whisky-Verkostung 3

19:00 Spezielles-Whiskyabendessen im Restaurant mit begleitenden Whiskys

21:00 Live-Musik im Salon

21:45 All on Board

22:00 Abfahrt von Koblenz nach Düsseldorf

Samstag, 2. Dezember 2023

07:00 – 09:00 Umfangreiches Frühstücksbuffet im Restaurant

08:00 Geplante Ankunft in Düsseldorf

09:00 – 10:00 Ausschiffung

Programm und Liegeplatz Änderungen sind vorbehalten und können abhängig von Wasserstand, Wetterbedingungen und örtlichen Hafenbehörden variieren.

Im Preis enthalten:

Vollpension: Zweimal ein 3 Gänge Mittagessen, Zweimal umfangreiches Frühstücksbuffet mit schottischen Spezialitäten, Willkommensabendessen am ersten Abend Spezielles Whiskyabendessen am zweiten Abend mit passenden Whiskys

All inclusive: Kaffee, Tee, Wasser, Alkoholfreie Getränke, Bier vom Fass und Hausweine.

3 Whisky-Verkostungen mit Whiskys von Glen Scotia und Loch Lomond

Alle Fahr- und Anlegegebühren

Nicht im Preis enthalten:

Trinkgelder und alle anderen persönlichen Ausgaben

Reise- und Stornoversicherung

Weitere nicht im All-inclusive-Getränkepaket aufgeführte Getränke

Allgemeine Informationen: • Mindestalter der Teilnehmer beträgt 18 Jahre. • Mindestteilnehmerzahl: 80 Personen.

Parken: Parkmöglichkeiten in Düsseldorf sind nahe zum Schiff verfügbar. Parkplatz Rheinterrasse/Tonhalle: Öffentlicher Parkplatz mit 700 Stellplätzen. Rund um die Uhr geöffnet. Preis: 2 € pro Stunde. Tageskarte: 16 €. Eine verlorene Parkkarte kostet 50 €.

Verpassen Sie dieses einzigartige Whisky-Event nicht und tauchen Sie unter in die Welt des Whiskys und in vorweihnachtliche Stimmung. Lassen Sie sich an Bord von der Crew verwöhnen, während Sie die vorbeiziehende Landschaft genießen. Nico Hoenen von WhiskyBasar freut sich bereits darauf, Sie willkommen zu heißen.

Reservierungen

Sie können sich bis zum 15. Oktober 2023 mit dem Anmeldeformular anmelden und dieses an info@whiskybasar.de senden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Whiskybasar Nico Hoenen Tel: +31 6 50 51 59 92