IM PR-Rennen um die erste Pressemitteilung zu den Jack Daniel’s McLaren Racing Limited Editions holt sich Österreich diesmal den obersten Podestplatz (wir nehmen einmal an, dass das auch daran liegt, dass Österreich im Juli ein F1-Rennen hat und Deutschland nicht am Kalender steht). Jedenfalls gibt es ab Juni 8.000 Stück der limitierten Editionen landesweit exklusiv im Billa Plus – unsere deutschen Leser werden sicher die eine oder andere Möglichkeit finden, bei Interesse an so eine Flasche zu kommen.

Hier jedenfalls die Presseaussendung – und einen Fan-Drink von Star-Driver Oscar Piastri (ein Mocktail ohne Alkohol) gibt es bei uns sozusagen als Onpack dazu:

Neu im Regal: Jack Daniel’s McLaren Racing Limited Edition

Nur 8.000 Stück: Streng limitierte Sonderedition für Rennsport-Fans

Wien/Werndorf, am 24. Mai 2023 – Jack Daniel’s steigt in die Formel 1 ein und startet eine mehrjährige Kooperation exklusiv mit dem McLaren Racing Team. Den Auftakt der Zusammenarbeit feiert einer der berühmtesten Whiskey-Marken mit einer österreichweit auf nur 8.000 Stück limitierten Sammler-Edition: Jack Daniel’s McLaren Racing Limited Edition. Die Fan-Ausgabe wird österreichweit ab Mitte Juni bei Billa Plus erhältlich sein – schnell sein lohnt sich!

Wer einem Formel 1-Fan oder seinem Vater zu Vatertag eine Freude machen möchte, hat jetzt die ideale Möglichkeit: Der beliebte Whiskey-Hersteller Jack Daniel’s bringt anlässlich seiner neuen Partnerschaft mit McLaren eine streng limitierte Sonderedition ins Regal. Die Jack Daniel’s McLaren Racing Edition gibt es österreichweit nur 8.000 Mal. Neben dem köstlichen Inneren, dem Jack Daniel’s Tennessee Whiskey Old No. 7, punktet das Sammlerstück auch durch sein besonderes Äußeres: die limitierte Sonderedition wurde natürlich ganz im Stile des McLaren Teams Formel 1 designt und ist im optisch passenden Geschenkkarton verpackt. Ab Juni ist die limitierte Whiskeyflasche in den Billa Plus Filialen Österreichs zu finden, nur so lange der Vorrat reicht.

Eine Partnerschaft auf der Überholspur

Seit heuer ist Jack Daniel’s offizieller Partner des McLaren Racing Teams. Eine Partnerschaft, die sich sehen lassen kann. So zeigt das McLaren Formel 1 Team auf der Jack Daniel’s Sonderedition starke Präsenz und umgekehrt sieht man Jack Daniel’s im McLaren Rennstall – wie etwa auf der Nase aller McLaren Formel 1 Team-Autos, auf den Overalls der Fahrer und den Helmen der Boxencrews.

Jack Daniel’s Garage Friday

„McLaren und Jack Daniel’s zählen zu den ikonischsten Marken und sind auf der ganzen Welt bekannt. Die neue Partnerschaft feiern wir mit der limitierten Sonderedition, die für die Unabhängigkeit, Authentizität und Courage der beiden Marken steht“,

kommentiert Sophie Angelis, Senior Vice President und Jack Daniel’s Global Managing Director und ergänzt,

„Um für unvergleichliche Erfahrungen sowohl für Whiskey-Genießer:innen als auch Formel 1-Fans zu sorgen, entwickeln wir gemeinsam mit dem McLaren Team weitere Kreationen und können es kaum erwarten die nächsten Produkte zu teilen.“

„Wir sind begeistert, diese spezielle McLaren Racing Flasche mit Jack Daniel’s auf den Markt zu bringen. Eine aufregende Zusammenarbeit mit einem Partner, der unsere Ambition teilt, die Fans in den Mittelpunkt des Handelns zu stellen“,

sagte Louise McEwen, Executive Director, Brand & Marketing, McLaren Racing

„In unserem 60. Jahr feiern wir das große Erbe unseres Teams, das von Bruce McLaren begründet wurde. Diese limitierte Flasche ist eine weitere fantastische Möglichkeit, diese Feierlichkeiten mit unseren Fans zu teilen und dabei sowohl an Bruce als auch an Jack – zwei bedeutende Gründer – zu erinnern.“

Neuer Fan-Drink von Star-Driver Oscar Piastri

Ein wichtiges Anliegen ist beiden Partnern der verantwortungsvolle Genuss sowie das unumstößliche Credo „Don’t Drink and Drive“. In diesem Sinne haben Jack Daniel’s und Star-Rennfahrer Oscar Piastri den neuen Fan-Drink „Piastri’s Papaya Punch“, ein köstliches Mocktail-Rezept, entwickelt.

Piastri’s Papaya Punch

Zutaten:

5cl Papayasaft

2,5cl Orangensaft

2cl Frisch gepresster Limettensaft

1,5cl BIO Honig Sirup

Schuss Zitronenlimonade (z.B.: Sprite zum Toppen)

Zubereitung: Das Eis gemeinsam mit dem Papaya-, Orangen- und Limettensaft in den Shaker geben. Danach hart shaken und in ein eisgefülltes Highball Glas abseihen. Anschließend mit einem Schuss Zitronenlimonade aufgießen, dann leicht umrühren, mit Orangenzeste garnieren – genießen.

Alle Bilder © Jack Daniel’s Austria