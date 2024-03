Letzte Chance bis Sonntag: Gewinnen Sie eine von drei Flaschen des brandneuen JACK DANIEL’S Bonded Rye!

Mit unserem neuesten Gewinnspiel geben wir Ihnen die Chance, unter den ersten zu sein, die einen brandneuen und speziellen Whiskey probieren zu können: Wir verlosen 3x den JACK DANIEL’S Bonded Rye – den ersten Rye Whisky von Jack Daniel’s und neuen Mitglied der Bonded Serie. Mit seiner besonderen Stärke von 50% vol. Alkoholgehalt und seiner Reifezeit von mindestens 4 Jahren (nur solche Whiskeys dürfen die Bottled-in-Bond Bezeichnung tragen, wenn sie zudem in einer einzigen Saison gebrannt wurden) ist er ein echter Hochgenuss, der nicht nur Fans von Rye-Whiskey begeistern wird.

JETZT MITMACHEN: Unser Gewinnspiel endet am Sonntag!

Was Sie tun müssen, um eine der drei Flaschen zu gewinnen? Einfach unsere einfache Gewinnfrage richtig beantworten und ihre Lösung an uns einsenden. Leichter fällt das, wenn Sie unsere Informationen zur brandneuen Abfüllung durchlesen. Wir wünschen Ihnen jedenfalls viel Glück!

JACK DANIEL’S Bonded Rye

Mit JACK DANIEL’S Bonded Rye – dem ersten Rye Whiskey aus der Jack Daniel Distillery mit der Bezeichnung Bottled-in-Bond – stellt Brown-Forman ein neues Mitglied der vor rund zwei Jahren in Deutschland gelaunchten Bonded Serie vor. Diese präsentiert eine Auswahl innovativer Abfüllungen, die das Erbe der Whiskeyherstellung der über 150 Jahre alten Destillerie ehren.

JACK DANIEL‘S Bonded Rye ist ein Tennessee Rye Whiskey, der mit einem Alkoholgehalt von 50% Vol. in Flaschen abgefüllt wird. Gemäß dem Bottled-in-Bond Act von 1897 muss ein sogenannter Bonded Whiskey von einem einzigen Brenner während einer einzigen Saison destilliert werden, mindestens vier Jahre lang in einem staatlichen Zolllager reifen und mit 100 Proof (50% Vol.) abgefüllt werden.

„Die Bottled-in-Bond-Kennzeichnung von JACK DANIEL‘S Bonded Rye ist ein weiteres Qualitätssiegel dafür, dass jeder Tropfen unseres Whiskeys hier in Lynchburg in der Jack Daniel Distillery nach höchsten Standards hergestellt wird. Bonded Rye zeichnet sich durch seine einzigartige Roggenmischung aus und offenbart ein ausgewogenes Profil, das die Genießer:innen unserer Rye Whiskey Abfüllungen erwarten und wonach sie suchen“,

so JACK DANIEL’S Master Distiller Chris Fletcher.

JACK DANIEL‘S Bonded Rye wird aus 70% Roggen, 18% Mais und 12% gemälzter Gerste hergestellt und durchläuft vor der Reifung in neuen, handgefertigten Fässern aus amerikanischer Weißeiche die Filterung durch Holzkohle, das sogenannte Charcoal Mellowing. Bonded Rye offenbart Noten von getrockneten Früchten, einen anhaltenden Hauch von Toffee und einen komplexen und ausgewogenen Geschmack mit einem würzigen Roggen-Abgang.

Die Flasche ist vom Originaldesign der JACK DANIEL‘S Tennessee Whiskey Flasche aus dem Jahr 1895 inspiriert.

Und so gewinnen Sie eine der 3 Flaschen JACK DANIEL’S Bonded Rye:

Beantworten Sie einfach folgende Gewinnfrage: Welches dieser Getreide kommt in der Mashbill des JACK DANIEL’S Bonded Rye NICHT vor?

a – Roggen

b – Hafer

c – Gerste

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net– und zwar mit dem Betreff „Jack Daniel’s“!

Unter allen Einsendungen aus Deutschland mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 31. März 2024, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben sie am 1. April 2024 bekannt. Die Gewinne werden durch Whiskyexperts versendet.

Achtung: Pro Haushalt ist wie immer nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Jack Daniel’s“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 31. März 2024, 23:59 Uhr. Die Gewinner*innen werden am 1. April 2024 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Whiskyexperts versendet. Diese Gewinneradressen werden nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team