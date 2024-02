Jack Daniel’s mit neuen Batches innerhalb der der Aged Series

Jack Daniel’s setzt seine Aged Series fort und stellte gestern mit Jack Daniel’s 12 Years Old Batch 2 und Jack Daniel’s 10 Years Batch 3 zwei neue Abfüllungen vor. Die Mashbill dieser Bourbon Whiskeys ist, wie schon bei den vorherigen Batches, die des Jack Daniel’s Old No. 7, nämlich 80 % Mais, 12 % gemälzte Gerste und Roggen mit 8 %. Beide reiften in neuen verkohlten Eichenfässern, zunächst auf den oberen Etagen der Lagerhäuser. Anschließend wurden sie in die unteren Etagen verlegt, um den Alterungsprozess in einer kühleren Umgebung zu verlängern.

Auch wenn es nach Angaben der Brennerei leichte Unterschiede zwischen den Batches gibt, folgt das Geschmacksprofil einer durchgehenden Linie. Die offiziellen Verkostungsnotizen des 10 Years nennen Pfeifentabak, Eichenholz und Butterscotch am Gaumen. Jack Daniel’s 12 Years Old Batch 2 soll eher holzbetont sein und Noten von Früchten und Kakao aufweisen.

Jack Daniel’s 12 Years Old Batch 2 (107 Proof, 53,5 % Vol. ) erscheint in den USA mit einer UVP von 95 $ (das wären etwa knapp 90 €), die UVP des Jack Daniel’s 10 Years Batch 3 (97 Proof, 48,5 % Vol. ) liegt bei 85 $ (nicht ganz 80 €). Beide Abfüllungen erscheinen limitiert und sind in den USA erhältlich.