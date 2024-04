Wer hat eine von drei Flaschen des brandneuen JACK DANIEL’S Bonded Rye gewonnen? Auflösung hier!

Bei unserem gestern abgelaufenen Gewinnspiel hatten Sie bei uns die Chance, unter den ersten zu sein, die einen brandneuen und speziellen Whiskey probieren können: Wir verlosten 3x den JACK DANIEL’S Bonded Rye – den ersten Rye Whisky von Jack Daniel’s und neuen Mitglied der Bonded Serie. Mit seiner besonderen Stärke von 50% vol. Alkoholgehalt und seiner Reifezeit von mindestens 4 Jahren (nur solche Whiskeys dürfen die Bottled-in-Bond Bezeichnung tragen, wenn sie zudem in einer einzigen Saison gebrannt wurden) ist er ein echter Hochgenuss, der nicht nur Fans von Rye-Whiskey begeistern wird.

Danke wieder einmal für die zahlreichen Einsendungen, wir haben heute früh am Morgen drei glückliche Gewinner unter den richtigen Antworten gezogen – aber bevor wir Ihnen verraten, ob Sie darunter sind, möchten wir Ihnen den Preis, den man gleich dreifach gewinnen konnte, noch einmal näher vorstellen:

JACK DANIEL’S Bonded Rye

Mit JACK DANIEL’S Bonded Rye – dem ersten Rye Whiskey aus der Jack Daniel Distillery mit der Bezeichnung Bottled-in-Bond – stellt Brown-Forman ein neues Mitglied der vor rund zwei Jahren in Deutschland gelaunchten Bonded Serie vor. Diese präsentiert eine Auswahl innovativer Abfüllungen, die das Erbe der Whiskeyherstellung der über 150 Jahre alten Destillerie ehren.

JACK DANIEL‘S Bonded Rye ist ein Tennessee Rye Whiskey, der mit einem Alkoholgehalt von 50% Vol. in Flaschen abgefüllt wird. Gemäß dem Bottled-in-Bond Act von 1897 muss ein sogenannter Bonded Whiskey von einem einzigen Brenner während einer einzigen Saison destilliert werden, mindestens vier Jahre lang in einem staatlichen Zolllager reifen und mit 100 Proof (50% Vol.) abgefüllt werden.

„Die Bottled-in-Bond-Kennzeichnung von JACK DANIEL‘S Bonded Rye ist ein weiteres Qualitätssiegel dafür, dass jeder Tropfen unseres Whiskeys hier in Lynchburg in der Jack Daniel Distillery nach höchsten Standards hergestellt wird. Bonded Rye zeichnet sich durch seine einzigartige Roggenmischung aus und offenbart ein ausgewogenes Profil, das die Genießer:innen unserer Rye Whiskey Abfüllungen erwarten und wonach sie suchen“,

so JACK DANIEL’S Master Distiller Chris Fletcher.

JACK DANIEL‘S Bonded Rye wird aus 70% Roggen, 18% Mais und 12% gemälzter Gerste hergestellt und durchläuft vor der Reifung in neuen, handgefertigten Fässern aus amerikanischer Weißeiche die Filterung durch Holzkohle, das sogenannte Charcoal Mellowing. Bonded Rye offenbart Noten von getrockneten Früchten, einen anhaltenden Hauch von Toffee und einen komplexen und ausgewogenen Geschmack mit einem würzigen Roggen-Abgang.

Die Flasche ist vom Originaldesign der JACK DANIEL‘S Tennessee Whiskey Flasche aus dem Jahr 1895 inspiriert.

Und eine der 3 Flaschen JACK DANIEL’S Bonded Rye gewonnen hat:

Peter Werner aus 89520 Heidenheim an der Brenz

Annika Butterweck aus 42369 Wuppertal

Wolfgang Jelting aus 26810 Westoverledingen

Wir gratulieren den drei Gewinnern ganz herzlich – und wir werden die Flaschen noch im Laufe dieser Woche an die glücklichen Gewinner versenden. Bitte gestatten Sie etwas Laufzeit für die Preise, der Versand erfolgt ausnahmsweise einmal aus Österreich.

Und bei uns geht es natürlich auch gleich heute wieder weiter mit einem neuen Gewinnspiel – auch diesmal haben wir wieder einen interessanten neuen Whisky für Sie, und das dann gleich in sechsfacher Ausführung. Seien Sie also gespannt – und schauen Sie in Kürze wieder vorbei. Wir freuen uns auf Sie!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team