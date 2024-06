Jack Daniel’s Austria launcht Jack Daniel’s & McLaren Racing Edition 2024

Jack Daniel’s & McLaren Racing Edition 2024 ist jetzt auch in Österreich ab sofort und nur für begrenzte Zeit im ausgewählten Lebensmitteleinzelhandel verfügbar. Die limitierte Sonderedition des Jack Daniel’s Tennessee Whiskey zeigt sich in leuchtendem Papaya-Orange, der charakteristischen Farbe von McLaren Racing, und mit dem Jack Daniel’s Logo in einem klaren Design, wie es sich auch auf dem McLaren Racing Rennwagen wiederfindet.

Alles Weitere zu dieser Abfüllung finden Sie in der Pressemitteilung, die wir von Jack Daniel’s Austria erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Pole Position für die neue Limited Edition

Streng limitiert: Jack Daniel’s & McLaren Racing Edition 2024

Wien/Werndorf, am 28. Juni 2024 – Die exklusive Kooperation des Whiskey-Herstellers mit dem Formel 1 Rennstall geht in die zweite Runde. Auch in dieser besonders erfolgreichen Saison für McLaren steht Jack Daniel’s dem Formel 1 Team als offizieller Partner zur Seite. Die limitierte Sonderedition präsentiert sich ab sofort im neuen, aufmerksamkeitsstarken Design als ideales Geschenk für Fans und Sammler.

© Jack Daniel’s Austria

Ein Duo der Spitzenklasse vereint sich auch dieses Jahr wieder zu einer einzigartigen Kooperation. Das Besondere an der Kooperation: Die Nummer 1 unter den Whiskeys trifft auf ein Team, das durch Lando Norris dieses Jahr auch schon auf Platz 1 vorrücken durfte.

Leuchtendes Design trifft auf klassischen Geschmack

Formel 1 Fans begeistert die neue Sonderedition mit einem Design in leuchtendem Papaya-Orange, der charakteristischen Farbe für McLaren Racing. Die diagonalen Streifen auf dem Etikett sowie des Verpackungskartons repräsentieren die Dynamik beider Marken. Ganz neu präsentiert sich das Jack Daniel’s Logo in einem klaren Design, welches auch auf den originalen McLaren Racing Rennwagen zu sehen ist.

© Jack Daniel’s Austria

Auch die diesjährige Sonderedition enthält trotz neuem Flaschendesign den beliebten Jack Daniel’s Tennessee Whiskey. Seinen unvergleichlichen Geschmack und die satte Bernsteinfarbe erhält der Whiskey durch die klassische Maische aus 80 Prozent Mais, 8 Prozent Roggen und 12 Prozent gemälzter Gerste. Destilliert, wird er anschließend durch Holzkohle gefiltert und in Fässern aus amerikanischer Weißeiche gereift. Das ausgewogene Geschmacksspiel durch Karamell, Vanille, herber Holznoten sowie leichter Frucht wurde mehrfach gold-prämiert.

Die Jack Daniel’s & McLaren Racing Edition 2024 ist ab sofort und nur für begrenzte Zeit im ausgewählten Lebensmitteleinzelhandel verfügbar.

Über MCLAREN RACING

McLaren Racing wurde vor 60 Jahren, 1963, vom Rennfahrer Bruce McLaren gegründet. Das Team nahm 1966 an seinem ersten Formel-1-Rennen teil. Seitdem hat McLaren 20 Formel-1-Weltmeisterschaften, 183 Formel-1-Grand-Prix, dreimal das Indianapolis 500 und beim ersten Versuch das 24-Stunden-Rennen von Le Mans gewonnen. McLaren Racing tritt in fünf Rennserien an. 2023 wird das Team in der FIA Formel-1-Weltmeisterschaft mit den McLaren F1-Fahrern Lando Norris und Oscar Piastri; in der NTT INDYCAR SERIES mit den Arrow McLaren-Fahrern Pato O’Ward, Felix Rosenqvist und Alexander Rossi; in der ABB FIA Formel-E-Weltmeisterschaft mit den NEOM McLaren Formula E Team-Fahrern René Rast und Jake Hughes und in der Extreme E Championship mit den NEOM McLaren Extreme E Team-Fahrer:innen Emma Gilmour und Tanner Foust antreten. Das Team tritt auch in der F1 Esports Pro Championship als McLaren Shadow an und hat die Konstrukteurs- und Fahrermeisterschaft 2022 gewonnen. McLaren ist ein Verfechter der Nachhaltigkeit im Sport und Unterzeichner der „UN Sports for Climate Action Commitment“. McLaren hat sich verpflichtet, bis 2040 eine klimaneutrale Produktion zu erreichen und eine vielfältige und integrative Kultur in der Motorsportindustrie zu fördern.

Über JACK DANIEL‘S®

Die JACK DANIEL‘S Distillery ist seit 1866 die älteste registrierte Destillerie der Vereinigten Staaten und wird im staatlichen Verzeichnis historischer Stätten der USA geführt. Der Tennessee Whiskey wird bis heute nach unverändertem Originalrezept in Lynchburg, Tennessee hergestellt. Nur die besten Zutaten – hochwertiges Getreide und pures Cave Spring Hollow Quellwasser– werden für die Herstellung verwendet. Die einzigartige Rezeptur vom Unternehmensgründer Jasper „Jack“ Newton Daniel sowie die Holzkohlefiltration verleihen JACK DANIEL‘S seinen unvergleichlich sanften, ausbalancierten Geschmack. Gelagert in handgemachten Fässern aus amerikanischer Weißeiche, entscheidet nicht die Zeit, sondern die Expertise des versierten Master Distillers Chris Fletcher, ob der Whiskey reif für die Abfüllung ist. Das in Österreich erhältliche Markenportfolio besteht aus JACK DANIEL’S Tennessee Whiskey Old No. 7, JACK DANIEL’S Gentleman Jack, JACK DANIEL’S Single Barrel Select und JACK DANIEL’S Tennessee Honey.

JACK DANIEL‘S ist Teil des Portfolios der Brown-Forman Corporation mit Firmensitz Louisville, Kentucky, USA. Vertrieb in Österreich: Liquid Spirits GmbH, Werndorf, Steiermark.

Nähere Infos unter https://jackdaniels.liquidspirits.at/