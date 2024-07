Neu in der Brennerei: Jack Daniel’s Selection #13 Tennessee Straight Rye Whiskey

Falls Sie in der nächsten Zeit einen Besuch bei Jack Daniel’s in Tennessee planen oder jemanden kennen, der Ihnen von dort oder von anderen ausgewählten Shops im Bundessstaat einen besonderen Whiskey senden kann, dann wird Sie vielleicht der Jack Daniel’s Selection #13 Tennessee Straight Rye Whiskey interessieren, den die Brennerei im Besitz von Brown-Forman gestern der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Die Mashbill der neuen Selection: 70% rye, 12% malted barley und 18% Mais. Nachdem er in einem ausgekohlten amerikanischen Weißeichenfass reifen konnte, wurde er für zweieinhalb Jahre in ein frisches, ausgekohltes Fass gelegt, konnte so also die erste Reifungsphase im Fass doppelt durchleben.

Für 42 Dollar für 0,375 Liter ist der Jack Daniel’s Selection #13 Tennessee Straight Rye Whiskey ab sofort erhältlich, abgefüllt mit 53,3% vol. Alkoholstärke. Hier die offizielle Presseaussendung:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Jack Daniel’s Introduces Limited Edition Twice Barreled Tennessee Straight Rye Whiskey

Lynchburg, Tennessee (July 16, 2024) – The Jack Daniel Distillery introduces Distillery Series Selection #13, a Tennessee Straight Rye Whiskey twice barreled in new, charred American white oak barrels, which is the latest in the distillery’s line of experimental and innovative whiskeys.

Like all Jack Daniel’s Tennessee Rye Whiskeys, the latest Distillery Series expression has a unique grain bill of 70% rye, 12% malted barley and 18% corn. The rye whiskey is charcoal mellowed before being matured in a new, charred American white oak barrel. After maturation, the rye whiskey was entered into a second new, charred American white oak barrel for an additional two and half years.

“Our Tennessee Rye is a take on rye whiskey that is uniquely Jack Daniel’s. The 70% rye grain bill allows the whiskey to shine through with just the right amount of spiciness and boldness. We’re excited to add a limited-edition expression to our rye lineup with this release, which introduces the whiskey to a second barreling to create a profile with even more depth and character.” Chris Fletcher, Jack Daniel’s Master Distiller

Twice barreling the whiskey brings together flavors of charred oak and a hint of blackstrap molasses, building to a finish of fresh spearmint, anise and dry baking spices with aromas of sweet smoke and burnt sugar on the nose.

Selected by Whiskey Taster Jason Marski, Jack Daniel’s Distillery Series Twice Barreled Tennessee Straight Rye Whiskey is bottled at 107 proof (53.5% abv) in 375ml bottles. It will be available in select stores in Tennessee and at the White Rabbit Bottle Shop at the Jack Daniel Distillery in Lynchburg, Tenn., beginning July 16, 2024, with a suggested retail price of $41.99.

For more information, visit www.jackdaniels.com.