Eine Kategorie von Whisky, die nach wie vor stetes Wachstum erlebt, sind die sogenannten Ready To Drink, technisch auch RTD genannt. Pre-mixed Cocktails von bekannten Marken etablieren sich im Handel, und man versucht, mit neuen Kreationen die Neugier der Konsumenten zu wecken.

Solche neue Kreationen sind die „Southern Cocktails“ von Jack Daniel’s. Die Geschmacksrichtungen Pfirisch und Zitrone sind canned drinks (eine Mischung aus Limo und Jack Daniel’s) zu je 330ml und mit einem Alkoholgehalt von 10% vol. – sie sind zu einem Einfährungspreis von € 2,59 und danach von 3,09 Euro ab Mai im Lebensmittelhandel, in Convenience Shops sowie im E-Commerce erhältlich.

Hier die offizielle Ankündigung der neue Jack Daniel’s Southern Cocktails von Brown-Forman Deutschland:

Brown-Forman bringt JACK DANIEL’S Southern Cocktails auf den deutschen Markt

Hamburg, 4. März 202C – Brown-Forman Deutschland, Marktführer in der Ready-to- Drink (RTD) Kategorie, erweitert sein RTD-Portfolio um eine neue Produktlinie und bringt mit JACK DANIEL’S Southern Cocktails zwei fruchtig-frische Drinks in den deutschen Handel. Der Launch setzt zusätzliche Wachstumsimpulse in einem dynamischen Segment: Während die RTD-Kategorie auf Spirituosenbasis 2025 im Umsatz um rund fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr zulegte, verzeichnete sie im Jahr zuvor sogar ein Umsatzplus von rund acht Prozent.* Auch künftig bleiben die Wachstumsperspektiven sehr attraktiv.**

Mit JACK DANIEL’S Southern Cocktails greift Brown-Forman den Wunsch der KonsumentInnen ab 18 Jahren plus nach unkomplizierten, hochwertigen Mixed-Drinks auf und baut seine Präsenz im wachsenden RTD-Segment weiter aus. Die Newcomer im Portfolio runden sommerliche Genussmomente perfekt ab und eignen sich ideal für ungezwungene Momente mit FreundInnen – ob unterwegs oder zu Hause.

Die Southern Cocktails fangen den Geschmack sonnengereifter Früchte in jeder Dose ein. Die Kombination aus JACK DANIEL‘S Tennessee Whiskey, perfekt gemischt mit spritziger Limonade, sorgt für einen fruchtigen, sommerlich-leichten Drink. Erhältlich sind zwei Geschmacksrichtungen – Pfirsich und Zitrone – die besonders gut gekühlt ihr volles Aroma entfalten.

Ab Mai 2026 sind die beiden JACK DANIEL’S Southern Cocktails bundesweit im Lebensmittelhandel, in Convenience Shops sowie im E-Commerce erhältlich. Sie kommen im 330-ml-Slim-Dosenformat mit einem Alkoholgehalt von 10 Prozent auf den Markt. Der Preis liegt bei 3,09 Euro (brutto, UVP), flankiert von Promotionpreisen von 2,59 Euro (brutto, UVP).

Der Launch wird durch aufmerksamkeitsstarke Maßnahmen begleitet: Dazu zählen die Integration der neuen Sorten in JACK DANIEL’S RTD Displays, die im 72er Display jeweils zu 50 Prozent mit einer Sorte bestückt sind. Die Dosen werden in 12er Trays geliefert. Der Einsatz von PoS-Materialien steigert die Sichtbarkeit und digitale Kommunikations- und PR-Maßnahmen unterstützen den Markteintritt wirkungsvoll.

ÜBER BROWN-FORMAN

Die Brown-Forman Corporation entwickelt seit mehr als 150 Jahren hochwertige Spirituosenmarken und hält sich verantwortungsvoll an das Gründungsversprechen „Nothing Better in the Market“. Auf dem deutschen Markt vertreibt und vermarktet die Brown-Forman Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg eine Auswahl der Premiummarken aus dem internationalen Portfolio. Hierzu zählen die American Whiskeys Jack Daniel’s Tennessee Whiskey, Woodford Reserve und Old Forester, die schottischen Single Malts The Glendronach, Benriach und Glenglassaugh, Slane Irish Whiskey, Botucal Rum, Gin Mare, Fords Gin, die Tequilas Herradura und el Jimador und der Likör Chambord. Mit MitarbeiterInnen auf der ganzen Welt teilt Brown-Forman seine Leidenschaft für Premiumgetränke in mehr als 170 Ländern. Brown-Forman setzt sich mit globalen und lokalen Initiativen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol ein.

Weitere Informationen unter brown-forman.com, über LinkedIn, Instagram und X sowie unter RESPONSIBLE drinking.eu

*Quelle: NielsenIQ, Market Track, Germany, LEH+DM+TS+ Top GAM, spirit based RTDs, Umsatzentwicklung in %, MAT

KW01 2026 (bis 04/01/26) vs. Vorjahr bzw. MAT KW01 2025 (bis 05/01/2025) vs. Vorjahr.

**Quelle: ISWR