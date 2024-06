Serge verkostet: Glendronach als Time Warp Session

Eines der Verkostungs-Lieblings-Formate auf Whiskyfun sind die Time Warp Sessions. Und schnell entsteht hier dann der Eindruck, dass Whisky in früheren Zeiten deutlich besser war. Serge Valentin merkt hierzu an, dass dies aber nicht immer der Fall sein. Zudem mache es einen Unterschied, „dass Single Malts früher viel seltener waren und die verfügbaren aus einer breiten Palette von Fässern ausgewählt wurden und oft die Crème de la Crème darstellten.“ – was sich von der heutigen Zeit deutlich unterscheide.

Der heute verkostete Glendronach aus den 1940ern zeigt allerdings die äußerst hohe Qualität der Single Malts vergangener Zeiten (auf Youtube können Sie in einem Video sehen, wie Angus MacRaild diese alte Flasche erstmals öffnet und den aktuellen Alkoholgehalt misst). Die beiden Begleiter der Session erreichen diese Punktzahl nicht, sind deshalb aber keine schlechten Whiskys. Unsere Übersicht:

Abfüllung Punkte

Glendronach ‘Cask Strength’ (58.2%, OB, Batch 12, 2023) 83 Glendronach (56.02% analysed proof, OB, A Perfect Self Whisky, 1940s) 92 Glendronach 25 yo 1993/2018 (59.3%, OB for The Whisky Barrel, sherry butt, cask #658, 557 bottles) 89

