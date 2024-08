Jack Daniel’s setzt seine Initiative Jack’s Bees weiter fort und bringt den #HONEYBEEDAY nach Österreich. Der 17. August, der dritte Samstag des Monats, gehört in den USA der Honigbiene, Jack Daniel’s nimmt dies zum Anlass, auf die Bedeutung der Honigbiene auf unsere Ökosysteme hinzuweisen. Als erfrischende Ergänzung stellt Jack Daniel’s noch den Cocktail „Jack Honey Sprizz“ vor, der Honig und Tennessee Whiskey miteinander verbindet.

Mehr hierzu – inklusive Rezept für die Spritz-Variante „Jack Honey Sprizz“ – finden Sie in der folgenden Pressemitteilung:

Honey, reden wir über die Zukunft:

Jack Daniel’s bringt den #HONEYBEEDAY nach Österreich

Wien/Werndorf, am 12.08.2024 – Der 17. August, der dritte Samstag des Monats, gehört in den USA der Honigbiene. Der Tennessee Whiskey Jack Daniel’s bringt die Tradition jetzt nach Österreich und feiert die Zukunft der Biene. Mit der Initiative Jack’s Bees engagiert sich die Whiskeymarke für den heimischen Artenschutz.

Am #HONEYBEEDAY feiern Imker:innen, Bienenzuchtvereine und Honigliebhaber:innen die Honigbiene und schaffen Bewusstsein für den Artenschutz. Jack Daniel’s nimmt den 17. August zum Anlass, um auf die Bedeutung der Honigbiene auf unsere Ökosysteme hinzuweisen. Vor etwas mehr als zwei Jahren startete Jack Daniel’s mit der Initiative Jack’s Bees seine erste große, regionale Partnerschaft in Österreich. Gemeinsam mit der Bio Imkerei Gruber aus dem steirischen Gratwein engagiert sich die amerikanische Whiskeymarke für den heimischen Bienenschutz. Mittlerweile beteiligen sich rund 15 Gastropartner:innen an der Initiative. Die Ziele von Jack’s Bees sind ein verantwortungsbewusster Konsum, nachhaltiges regionales Wirtschaften und natürlich der perfekt abgeschmeckte Genuss.

v.l.n.r. Clemens Hofmann, Brand Manager Jack Daniel’s bei Liquid Spirits, Andreas Gruber, Geschäftsführer Bio Imkerei Gruber, Tamara Rossegger, Head of Marketing Liquid Spirits, und Silverio Cosenza, Brand Amabassador Liquid Spirits

„Verantwortungsvolles, nachhaltiges und qualitätsvolles Handeln stecken bei uns in jedem Handgriff. Wir denken daher die Regionalität einen Schritt weiter und wollen mit unseren Initiativen einen unmittelbaren Mehrwert schaffen. Deshalb ist für uns die Zusammenarbeit mit einer regionalen familiengeführten Bio Imkerei ein logischer Schritt“, sagt Clemens Hofmann, Brand Manager bei Liquid Spirits, Vertriebspartner Österreich.

Andreas Gruber bei den Bienenstöcken der Gastro-Partner

Seit mehr als 20 Jahren stellt die Bio Imkerei Gruber Honig in bester Qualität her. Im täglichen Betrieb legt das Familienunternehmen großen Wert auf Artenschutz. Der Bio-Honig, der im Rahmen von Jack’s Bees exklusiv produziert wird, steht Gastropartner:innen, die eine Patenschaft für ein Bienenvolk übernehmen, exklusiv zur Verfügung, um damit ihre Signature Drinks und Cocktails zu verfeinern.

Bienenschutz für unsere Zukunft

In Österreich leben geschätzte 400.000 Bienenkolonien, die von etwa 25.000 Imker:innen betreut werden. Je nach Jahreszeit und Nahrungsquelle umfasst ein Bienenvolk zwischen 10.000 und 60.000 Bienen. Gemeinsam mit etwa 690 Wildbienenarten sind sie für die Befruchtung von ca. zwei Drittel der Kultur- und Wildpflanzen verantwortlich. Die heimischen Imker:innen tragen dabei eine besondere Verantwortung. Mit ihrer Arbeit sorgen sie dafür, dass es gut geführte und vor allem gesunde Honigbienen gibt. Denn nur ein gesunder Honigbienenbestand in Kombination mit artenreichen Wildbienenvölkern garantiert eine sichere Bestäubung von Kultur- und Wildpflanzen. Jack’s Bees verbindet den Bio-Imker Gruber mit Gastropartner:innen und natürlich den heimischen Honigbienen.

Perfect Match: Whiskey und Honig

Manche Partnerschaften sind so harmonisch, dass sie einfach logisch sind. So wie der JACK DANIEL’S Tennessee Honey. JACK DANIEL’S Old No. 7 trifft auf echten Bienenhonig und schafft einen einmaligen Geschmack mit Noten von Honig und gerösteten Nüssen sowie einem natürlich milden Abgang. Ein Erfolgsrezept aus feinstem Honig und Tennessee Whiskey, das sich auch perfekt als sommerlich-frische Spritz-Variante „Jack Honey Sprizz“ genießen lässt:

3cl Jack Daniel’s Tennessee Honey

15cl Beerenlimonade (z.B.: Schweppes Original Wild Berry oder Organics Purple Berry)

1cl frisch gepresster Zitronensaft

Garnitur: Himbeeren, Heidelbeeren, Zitronenspalte

Eiswürfel in ein Aperitif Glas füllen, 3cl Jack Daniel’s Tennessee Honey hinzufügen und mit 15cl Beerenlimonade aufgießen. Mit 1cl frisch gepresstem Zitronensaft abrunden und leicht umrühren. Abschließend mit Himbeeren, Heidelbeeren und einer Zitronenspalte garnieren.

Das Beste aus Whiskey und Honig: der Jack Honey Sprizz

