Serge verkostet: The Olympic Sessions Teil 13

Auch wenn die Olympischen Sommerspiele 2024 gestern in Paris mit einer Abschluss-Feier zu ende gingen: Serge Valentin verlängert seine Whisk(e)y-Weltreisen auf Whiskyfun um eine weitere Tour. Sie beginnt wie üblich in Frankreich, die weiteren Stationen heißen Australien, Indien, Deutschland und die USA. Eine kleine Veränderung ergibt sich heute auch im Medaillen-Spiegel: Die Einzelfass-Abfüllung St. Kilian 2019/2024 ‘Unpeated’ aus einem ex Four Roses bourbon barrel erhält 87 Punkte und gewinnt damit auch eine Bronze-Medallie. Die gesamte Session in der Übersicht:

Abfüllung Punkte

Alfred Giraud ‘Intrigue #2’ (51.5%, OB, France, +/-2024) 87 Morris of Rutherglen ‘Muscat Barrels’ (46%, OB, Australia, +/-2023) 81 Amrut 5 yo 2017/2022 ‘Ex-Sauternes Cask’ (60%, OB, La Maison du Whisky, cask #8038, 2198 bottles) 85 St. Kilian 2019/2024 ‘Unpeated’ (59.4%, OB, Germany, single cask, ex Four Roses bourbon barrel) 87 Brigantia 12 yo ‘Edition Constantia’ (45%, OB, Germany, 2022) 75 Tennessee 10 yo 2011/2022 ‘Just Dram It’ (47.9%, Whisky Picnic Bar Taiwan, USA, barrel, 102 bottles) 85

Das St. Kilian Fasslager. Bild: St. Kilian Distillers