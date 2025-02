Brigantia, die 1. Bodensee Whisky Destillerie, hat heute ihren neuen Brigantia Aged 12 Years Single Cask – 1. Batch Fassstärke vorgestellt. Er reifte in einem Banyuls Süßwein Fass und ist mit seiner natürlichen Fassstärke von 58% vol. abgefüllt.

Als Einzelfassabfüllung ist er natürlich nur limitiert verfügbar – 185 Flaschen davon gibt es. Sie können die Abfüllung im Fachhandel oder direkt im Webshop der Brennerei erwerben. Dort kostet er 169,95 Euro.

Mehr zum Whisky in der nachfolgenden Presseaussendung:

Neu: Brigantia Aged 12 Years Single Cask – 1. Batch Fassstärke

Die Steinhauser GmbH ist stolz darauf, die Einführung neuer Produkte in unserem bereits umfangreichen Sortiment bekanntzugeben:

Wir starten im neuen Jahr mit einem richtigen Knaller. Unser erster 12-Jähriger als Single Cask No 645 in Fassstärke mit 58 % vol. limitiert auf 186 Flaschen. Natürlich durfte dieser BRIGANTIA auch in einem ganz besonderen Fass, nämlich in einem Banyuls Süßwein Fass aus Frankreich reifen. Banyuls gehört zu den renommiertesten roten Süßweinen aus Frankreich. Er wächst an steilen Hanglagen im Hinterland der Côte Vermeille um die kleine Stadt Banyuls-sur-Mer herum und wird meist in kleinen Kellereien ausgebaut. Die wunderbare Süße kommt aus dem traubeneigenen Zucker. Das heißt die Gärung wird während der Maischegärung gestoppt, so kann der natürliche Zucker in der Traube bleiben und es muss kein zusätzlicher hinzugefügt werden.

Das sind beste Voraussetzungen für einen hervorragenden Whisky. Und so reifte dieser sehr gelungene BRIGANTIA, bei dem man sich über jeden Schluck freut.

Tasting Notes:

Nase: Wunderbarer Duft von Süße, dunklen Früchten, Honig, Karamell, Schokolade und dezenter Zitrusnote

Gaumen: Komplex und mundfüllend. Die Fruchtsüße breitet sich direkt am ganzen Gaumen aus, es folgen Zartbitterschokolade, würziger Honig, geröstetes Karamell und etwas Zitrus

Abgang: lange anhaltend, wärmend mit schöner Süße