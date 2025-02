Berliner Whisky Herbst übersiedelt von der Malzfabrik ins Schloss Charlottenburg

Die Gründe für einen Wechsel sind vielschichtig.

Am Beginn stand die Frage im Raum den Whiskyherbst nach 25 Jahren zu beenden. Eine der ersten und führenden Whiskymessen würde dann fehlen.

Die Kosten für Miete, Sicherheit, Energie usw. haben in der Malzfabrik für uns als „kleine“ Messeveranstalter ein Maß erreicht, das für uns nicht mehr wirtschaftlich erschien. Wegen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage stagnieren die Besucherzahlen und einige Aussteller gehen nicht mehr auf Messen.

Also muss bei den Kosten gespart werden, um zu vermeiden, dass sich auch für die Besucher die Kosten erhöhen.

In der Orangerie fand vor Corona bereits die Finest Whisky Deluxe statt, somit war der Ort bekannt und geeignet und bestens zu erreichen. Auch bei den Kosten konnte ein erheblicher Betrag eingespart werden, ohne der Veranstaltung etwas „wegzunehmen“. Der Whiskyherbst bleibt eine Messe für alle, die sich für Whisky interessieren, also für Anfänger als auch passinierte Sammler und Genießer alter Tropfen. In den letzten Jahren hat sich, das ist besonders erfreulich, der Anteil von Frauen unter den Besuchern deutlich erhöht.

Es wird weiterhin eine große Freifläche geben und neue Aussteller haben sich bereits angekündigt. Uns fiel die Entscheidung nicht leicht, denn die Malzfabrik war schließlich seit 2013 der Treffpunkt aller die Whisky mögen, und wir waren sehr gerne dort. Aber die Entscheidung für den Wechsel ist nun gefallen, und wir werden alles tun, damit der Whiskyherbst weiter ein fester Bestandteil im Kalender der Freunde des Whiskys bleibt.

