Festliche Momente zu Weihnachten mit Brown-Forman: Weihnachtscocktails und Whiskys zum Genießen und Teilen

Auch Brown-Forman Deutschland hat sich Gedanken darüber gemacht, wie das Unternehmen seine Whiskys für die Vorweihnachtszeit ins rechte Licht rücken kann – und erfreut uns Whiskygenießer mit Weihnachtscocktails und Geschenksvorschlägen, die man mit schönen Bildern in Szene gesetzt hat. Das erfeut zunächst das Auge – und danach den Gaumen – sei es beim Beschenkten oder einem selbst, denn wer sagt, dass man sich nicht selbst eine Freude machen darf?

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Festliche Momente zu Weihnachten: Weihnachtscocktails und Premium- Spirituosen zum Genießen und Teilen mit Brown-Forman

Weihnachten ist die perfekte Zeit, um besondere Momente zu schaffen und diese mit den Menschen zu teilen, die einem am Herzen liegen. Ob gemütliche Abende mit Freunden und Familie oder festliche Feierlichkeiten – Brown-Forman bietet eine erlesene Auswahl an hochwertigen Spirituosen, die jedem Anlass einen Hauch von Luxus und Genuss verleihen. Mit den außergewöhnlichen Marken Woodford Reserve, The Glendronach, Benriach, Jack Daniel‘s und Botucal lädt Brown-Forman dazu ein, Weihnachten unvergesslich zu machen und besondere Drinks zu genießen.

Elegante Weihnachtsdrinks: Whisky-Kreationen für Genießer

Benriach – Schottische Handwerkskunst für genussvolle Stunden

Der Benriach Single Malt Whisky aus der Speyside Region verkörpert die Vielfalt und Innovation schottischer Whisky-Tradition. Dank einer langen Tradition des Whiskybrennens und einer vielseitigen Auswahl an Fässern aus der ganzen Welt ist Benriach in Lage, das volle Geschmackspotenzial von Single Malt auszuschöpfen und einige der reichhaltigsten und vielschichtigsten Whiskys der Speyside herzustellen.

Der Benriach Hot Buttered Scotch ist die Antwort auf die Frage nach einem experimentierfreudigen Drink für die kalte Jahreszeit. Die Kunst des Buttered Scotch liegt in der Kreation seiner außergewöhnlichsten Zutat – der gewürzten Butter. Ein Hauch von Zimt, Sternanis und Gewürznelken verschmilzt mit der Butter und harmoniert mit den Aromen des Benriach Single Malt. Ein Genuss voller Behaglichkeit und Nostalgie.

Zutaten:

50ml Benriach Original Ten

150ml Apfelsaft

1 Teelöffel Gewürzbutter

1 Zimtstange (Deko)

Gewürzbutter:

250g Butter

2 Pimentkörner

1 Sternanis

1 Nelke

Zubereitung:

Zunächst die Gewürzbutter zubereiten. Dafür alle Gewürze in einen Mörser geben und malen. Die Butter langsam erwärmen, die Gewürze hinzugeben und verrühren. Anschließend alles im Kühlschrank kaltstellen.

Serving: Single Malt Whiskey und Apfelsaft vorsichtig erwärmen, nicht kochen und in einen Becher geben welcher vorher mit heißem Wasser ausgespült wurde. Einen Teelöffel der abgekühlten Gewürzbutter obenauf geben und mit der Zimtstange garnieren.

Woodford Reserve – Die stilvolle Wahl für elegante Drinks in der kalten Jahreszeit

Woodford Reserve, ein außergewöhnlicher Kentucky Straight Bourbon, überzeugt durch seine komplexen Aromen und seine perfekte Balance. In der Kunst des Gastgebens ist die Wahl eines harmonisch abgestimmten Cocktails zur Weihnachtszeit entscheidend. Mit „The Seasonal Fashioned“ entfaltet Woodford Reserve ein festliches Geschmackserlebnis, das die Wärme und Eleganz der Jahreszeit einfängt und für genussvolle Momente am Kamin sorgt.

Zutaten:

200ml kochendes Wasser

3g Rooibos-Teeblätter

75g Demerara-Zucker (brauner Zucker)

500ml Woodford Reserve Bourbon10ml Angostura-Bitter

Trichter

Kaffeefilter

Krug oder Behälter, mindestens 1 Liter

Sterilisierte Flasche, mindestens 1 Liter

Zubereitung:

Das kochende Wasser über die Rooibos-Teeblätter in einer Kanne gießen und 10 Minuten ziehen lassen. Dies mag zunächst lange erscheinen, jedoch werden dem Tee dadurch einige Gerbstoffe entzogen was das fertige Getränk aromatischer macht.

Die Teeblätter durch einen Kaffeefilter in eine Kanne abseihen. Den Zucker hinzufügen, umrühren und anschließend abkühlen lassen. Bourbon und Angostura-Bitter hinzufügen und das ganze in eine verschließbare Flasche umfüllen. Gekühlt aufbewahrt ist der Seasonal Fashioned 6 Monate lang haltbar.

Serving: Einen Tumbler mit einem großen Ice Cube befüllen. 100ml des Seasonal Fashioned über das Eis ins Glas gießen und anschließend genießen.

Weihnachten für die Hausbar: Geschenke für Freunde des Geschmacks

Benriach – Ein Meisterwerk aus der Speyside

Die Speyside Single Malts von Benriach reifen in einer der größten Auswahl an Fässern in ganz Schottland. Dieser außergewöhnliche Bestand an Fasstypen aus aller Welt ermöglicht die Kreation und Herstellung einzigartiger Abfüllungen mit vielfältigen Ausdrucksformen. Der Benriach 21 Years ist ein luxuriöses Weihnachtsgeschenk für Whisky-Liebhaber. Diese exquisite Abfüllung reifte 21 Jahre lang in einer einzigartigen Kombination aus vier verschiedenen Fasstypen: Bourbon-, Sherry-, Eichen- und Bordeaux-Rotweinfässern.

The Glendronach – Ein Sherry-Crescendo, das die Erwartungen hebt

Mit The Glendronach erleben Whisky-Liebhaber einen Single Malt, der in feinsten spanischen Sherryfässern gereift ist. The Glendronach beeindruckt mit intensiven Aromen von dunklen Früchten, Schokolade und Gewürzen und bringt ein wahres Sherry-Crescendo ins Glas. Dieser Highland Single Malt ist ein wahrer Genuss für Whisky-Liebhaber, die Weihnachten mit einem vollmundigen und aromatischen Tropfen feiern möchten. Ob als Geschenk oder zum Anstoßen auf die besonderen Momente des Jahres – The Glendronach bringt etwas ganz Besonderes in jede festliche Runde.

Jack Daniel’s Single Barrel – Exklusiver Genuss für besondere Anlässe

Mit Jack Daniel’s Single Barrel erleben Kenner einen Tennessee Whiskey der Extraklasse. Vier besondere Whiskeys, die das handwerkliche Können von Jack Daniel’s bei der Auswahl der Getreiderezepturen, der Bewertung der Fassreife und der Komplexität unter Beweis stellen.

Für die Jack Daniel’s Single Barrel Collection werden nur die besten Fässer ausgewählt, um einen einzigartigen Genuss zu garantieren – das macht jeden der vier Single Barrel Whiskeys zu einem perfekten Geschenk. Die Fässer für die Jack Daniel’s Single Barrel Collection stammen ausschließlich aus den oberen Stockwerken, dem sogenannten Angel’s Roost”, unserer Lagerhäuser in Lynchburg, Tennessee. Hier sind sie den jahreszeitlichen Temperaturschwankungen am stärksten ausgesetzt und reifen wesentlich intensiver, was dem Whiskey eine einzigartige Tiefe und Charakterstärke verleiht.