Kingsbarns Distillery bringt mit Kammer-Kirsch ihren bislang ältesten Whisky auf den deutschen Markt

Vor einer Woche wurde der bislang älteste Whisky der Lowland-Destillerie Kingsbarns in UK vorgestellt, und dank des Importeurs Kammer-Kirsch erfolgt schon heute, am 16. Oktober, die Deutschlandpremiere der limitierten Abfüllung Kingsbarns 2024 Distillery Reserve. Sie ist ab sofort im deutschen Handel erhältlich – und wir liefern Ihnen die genaueren Informationen dazu:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Kingsbarns Distillery bringt ihren bislang ältesten Whisky auf den Markt

In Oloroso Sherry Fässern gereifter Lowland Whisky in limitierter Auflage

Die Lowland Destillerie Kingsbarns bringt am Mittwoch, den 16. Oktober, eine begrenzte Anzahl von Flaschen ihres bisher ältesten Single Malt Whiskys heraus. Die diesjährige Kingsbarns Distillery Reserve Abfüllung reifte vollständig in Ex-Oloroso Sherry Fässern, wird in limitierter Auflage auf den Markt kommen und bei Whisky-Liebhabern sehr begehrt sein.

Der acht Jahre alte Single Malt Whisky ist reich an würzigen und fruchtigen Aromen wie Zimt und Nelken, vereint mit den fruchtigen Nuancen von Pfirsichen und Aprikosen. Der Distillery Reserve 2024 wurde mit einem Alkoholgehalt von 58,2 % abgefüllt und ist auf 3.000 Flaschen limitiert.

Isabella Wemyss, Production Director der Kingsbarns Distillery, sagte:

„An der Nase erkennt man Noten von Zimtgewürz, Rosinenbrot und Orangenschalen, unterlegt mit einem zarten Hauch von Zedernholz.“ „Am Gaumen zeigen sich Glühweingewürz, Fruchtkompott, geröstete Pfirsiche und getrocknete Aprikosen, die durch die Frische von Schwarzwälder Kirschtorte und einem leichten Hauch von Brombeertee hervorgehoben werden.“ „Dieser Grad an Komplexität wird durch die sorgfältige Auswahl des besten Fasses erreicht, um das Destillat zu präsentieren. Wir haben die feinsten Ex-Solera Oloroso Sherry Fässer verwendet und damit unseren bisher reichhaltigsten und elegantesten Whisky kreiert.“

Alle in der restaurierten Brennerei hergestellten Whiskys, einschließlich des Distillery Reserve 2024, wurden speziell für Puristen entwickelt – sie sind nicht kühlgefiltert, natürlich gefärbt und enthalten keine Zusatzstoffe oder versteckte Zutaten.

Peter Holroyd, Distillery Manager der Kingsbarns Distillery, sagte:

„Jeden Herbst warten wir alle sehnsüchtig auf die Einführung unserer jährlichen Distillery Reserve Abfüllung und ich glaube, dass wir dieses Jahr etwas ganz Besonderes haben.“ „Wir haben lokal angebaute Gerste und mineralreiches Wasser verwendet, das direkt unterhalb der Brennerei gewonnen wird. Wenn man dies mit den hochwertigen Oloroso-Fässern kombiniert, in denen die Flüssigkeit gereift ist, erhält man einen perfekt ausbalancierten Whisky, der ein wahrer Genuss ist.“ „Der Whisky hat eine herrliche Farbe und ein wunderbares Geschmacksprofil, er ist die perfekte Balance zwischen dem Charakter der Brennerei und dem Einfluss der Fässer, und wir freuen uns sehr, ihn bald auf den Markt bringen zu können.“

Die 2014 gegründete Kingsbarns Distillery an der malerischen Ostküste Schottlands hat es sich zur Aufgabe gemacht, außergewöhnliche Single Malts im Lowland Stil herzustellen, die den einzigartigen Charakter der Region unterstreichen.

Der Kingsbarns Distillery Reserve 2024 ist ab dem 16. Oktober auch in Deutschland im ausgewählten Fachhandel zu einem UVP von 70€ erhältlich.

Um mehr über Wemyss Family Spirits zu erfahren, besuchen Sie: wemyssfamilyspirits.com.

Über Kingsbarns

Die unabhängige Kingsbarns Distillery an der schottischen Ostküste stellt elegante Lowland Single Malts her. Kingsbarns setzt auf Handwerkskunst und verwendet lokal angebaute Gerste und reines Wasser aus eigener Quelle. Der Ansatz der Brennerei besteht darin, ihre neu hergestellten Spirituosen mit ausgewählten Fässern zu kombinieren, was ihr Engagement für Qualität und Balance widerspiegelt. Kingsbarns ist für seine raffinierte Eleganz bekannt und widmet sich dem Erbe der Lowlands und ihrer unabhängigen Philosophie.

Über Wemyss Company

Wemyss Malts wurde 2005 von William Wemyss gegründet und ist ein unabhängiges Familienunternehmen, das für seine sorgfältige Auswahl an Single Malts und Blended Whiskys bekannt ist. Wemyss Malts hat seine Wurzeln in der Heimat der Familie Wemyss in Fife, Schottland, und verbindet seine Leidenschaft für Qualität mit einem kreativen Ansatz bei der Whiskyherstellung. Das Unternehmen ist bekannt für seine kräftigen, geschmackvollen Blended Malts und Single Cask Abfüllungen.

Über Kammer Kirsch GmbH – Craft Distillers seit 1909

Die Destillerie Kammer-Kirsch GmbH ist eine in Süddeutschland ansässige Obstbrennerei, die ihr eigenes Sortiment überwiegend im Fachgroßhandel, im Facheinzelhandel und in ausgesuchten LEH-Outlets anbietet. Seit 1990 ist das Unternehmen auch im Import von hochwertigen Spirituosen in Deutschland aktiv. Zu den weltweit bekannten Marken gehören u. a. erlesene Whiskys von Arran, Tomatin, The Glendronach, Benriach, Glenglassaugh, Spey, Islay Mist, The Whistler, Pōkeno und M&H. Das vielfältige Sortiment im Import-Bereich wird durch Rums von Tanduay und Hell or High Water sowie dem Cremelikör Five Farms, Tequila Rose und dem polnischen Wyborowa Vodka ergänzt.

Im Bereich der Obstbrände hat sich das Unternehmen aufgrund seiner Historie auf Kirschwasser konzentriert. Neben Kirschbränden haben auch verschiedene andere Obstbrände, wie z.B. Trester-Brand, bei Spirituosen Wettbewerben höchste Auszeichnungen erhalten. Erweitert wird das Portfolio durch die Black Forest Serie mit Black Forest Dry Gin, Black Forest Rothaus Whisky sowie Black Forest app, einem Zusammenspiel aus Apfelbrand und Botanicals. Weitere eigene Destillate wie Black Forêt Malt Whisky und Apple Vodka Squamata runden das vielfach prämierte Portfolio der Destillerie Kammer-Kirsch GmbH ab.