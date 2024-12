Gewinnen Sie jetzt den Kingsbarns Coaltown mit persönlicher Gravur und einen Flachmann mit Leder-Einfassung!

Das Jahr neigt sich dem Ende zu – aber wir hören natürlich nicht auf, unsere Leser gemeinsam mit unseren Gewinnspielpartnern mit schönen Preisen zu verwöhnen. Diesmal geht es dazu in die schottischen Lowlands, wo Sie einen ganz besonderen Whisky kennenlernen können:

In der malerischen Region Fife liegt die Brennerei Kingsbarns, im Besitz der Familie Wemyss. Und dort brennt man unter anderem den leicht getorften Single Malt Kingsbarns Coaltown. Unser Gewinnspielpartner Kammer-Kirsch, der Importeur von Kingsbarns für Deutschland, hat uns für Sie eine Flasche dieses ausgezeichneten Whiskys zur Verfügung gestellt – und Sie können sie bei unserem letzten Gewinnspiel des Jahres 2024 gewinnen. Aber dem nicht genug: Die Gewinnerin oder der Gewinner können diese Flasche mit einer eigenen Gravur personalisieren lassen – und wir legen dann noch einen schicken Flachmann mit Lederummantelung drauf! Ein dreifaches Geschenk also, das Sie sich zu Weihnachten sichern können.

Wie das geht? Ganz einfach: Text hier aufmerskam lesen, die Gewinnfrage beantworten und als e-mail an uns schicken – und mit etwas Glück können Sie gewinnen. Wir drücken Ihnen dazu natürlich wie immer fest die Daumen!

Hier also die Infos zur Destillerie, ihren Whiskys und Ihrem Preis:

Die Destillerie Kingsbarns

Die unabhängige Kingsbarns Distillery an der schottischen Ostküste stellt elegante Lowland Single Malts her. Kingsbarns setzt auf Handwerkskunst und verwendet lokal angebaute Gerste und reines Wasser aus eigener Quelle. Der Ansatz der Brennerei besteht darin, ihre neu hergestellten Spirituosen mit ausgewählten Fässern zu kombinieren, was ihr Engagement für Qualität und Balance widerspiegelt. Kingsbarns ist für seine raffinierte Eleganz bekannt und widmet sich dem Erbe der Lowlands und ihrer unabhängigen Philosophie.

Aus der Brennerei Kingsbarns stammen die drei Core-Range-Whiskys Kingsbarns Balcomie, Kingsbarns Doocot und jetzt neu der Kingsbarns Coaltown, den Sie bei uns gewinnen können. Unter der Marke Wemyss bietet die Destillerie aber auch kräftige, geschmacksintensive Blended Scotch Whiskys an, die im Kernsortiment Peat Chimney, Spice King und The Hive umfassen. Von leicht rauchigen, über süß fruchtigen bis hin zu würzig maritimen Ausdrücken, ist für jeden Geschmack und Anlass etwas geboten.

Hier einmal Infos zur Core Range und Ihrem Gewinn:

Die neuen Core Range der Destillerie Kingsbarns – mit dem Kingsbarns Coaltown in der Mitte.

Kingsbarns Balcomie

Der Kingsbarns Balcomie wurde in Amerikanischen Eichenfässern gereift, die zuvor für die Reifung von Oloroso in der USA verwendet wurden. Diese Fässer wurden speziell von Produktionsleiterin Isabella Wemyss aufgrund ihres sanften Eichenaromas und der reichen Süße ausgewählt, die den fruchtigen Charakter des Kingsbarns-Spirit ergänzen. Kingsbarns Balcomie ist süßlich komplex und elegant Reichhaltig mit Backgewürzen, Trockenfrüchten und tropischem Charakter.

Tasting Notes:

Nase: Sultaninen, Obstbrot mit Zimtglasur, brauner Zucker ein Hauch dunkle Schokolade mit Sommerbeeren

Gaumen: Süße Ananas aus der Dose, Orangenschale, Backgewürze

Abgang: Getrocknete Aprikose und Anklänge geröstete Haselnüsse

Natürliche Farbe

Nicht Kühlfiltriert

0,7l/ 46,0% Vol.

Kingsbarns Docoot

Der Kingsbarns Docoot wird aus Gerste destilliert, die weniger als sechs Meilen von der Kingsbarns Destillerie entfernt angebaut wird.

Dadurch dass der Kngsbarns Docoot eine längere Reifung im Fass hinter sich hat, entwickelt sich eine ausgewogene Komplexität. Für diesen Whisky wurde eine Kombination aus Ex-Bourbon und ehemalige portugiesische Rotweinfässer für die Reifung gewählt. DOOCOT hat einen süßen, fruchtigen Charakter und ist leicht und intensiv fruchtig, blumig und ergänzt durch eine satte Farbe aus den hochwertigen Fässern, in denen er gereift ist.

Tasting Notes:

Nase: Süß und blumig, brauner Zucker mit Bananenkuchen Teig und tropische Noten

Gaumen: Ananassirup, Sommerbeeren und ein Hauch Rhabarber

Abgang: Kiwis und Zitrusschale

Natürliche Farbe

Nicht Kühlfiltriert

0,7l / 46,0% Vol

Der neue Kingsbarns Coaltown – für Sie mit Gravur und einem Flachmann mit Leder-Einfassung zu gewinnen!

Nach Kingsbarns Balcomie und Kingsbarns Doocot ist Kingsbarns Coaltown die dritte Abfüllung im Kernsortiment, die ein wirklich einzigartiges Kingsbarns Geschmackserlebnis bietet. Dieser neue Whisky ist Kingsbarns Lowland-Variante eines getorften Whiskys und unterstreicht den innovativen Geist der Destillerie und sein Streben nach höchster Qualität.

Coaltown of Wemyss ist ein Bergbaudorf in der Nähe von Wemyss Castle, dem Stammsitz der Familie Wemyss, die tiefe Wurzeln in Fife und eine langjährige Verbindung zum Whisky hat. In Anlehnung an dieses traditionsreiche Erbe wurde der neue Single Malt Scotch Whisky nach diesem Dorf benannt.

Wie alle anderen Kingsbarns Whiskys wird auch Coaltown aus Gerste destilliert, die weniger als sechs Meilen von der Brennerei entfernt angebaut wird. Kingsbarns Coaltown reift vollständig in Ex-Peated Fässern, wobei der klassische leichte und fruchtige Stil der Destillerie beibehalten wird, aber einige sanfte Rauchnoten hinzugefügt werden.

Produktion Director Isabella Wemyss hat sorgfältig eine Kombination von Ex-Peated-Fässern für die Reifung von Kingsbarns Coaltown ausgewählt, um diesen Whisky mit verschiedenen Raucharomen zu kreieren.

Der neue Kingsbarns Coaltown – ein leicht getorfter Lowland Single Malt

Tasting Notes:

Zum klassischen süßen und fruchtigen Charakter von Kingsbarns fügt Coaltown einige weiche und süße Rauchnoten hinzu. Dies bietet den Genießern die Möglichkeit, ein einzigartiges rauchiges Profil zu probieren, das weitaus sanfter und süßer ist als bei anderen getorften Whiskys.

An der Nase entdecken Sie gegrillte Banane, einen zarten Hauch von süßem Rauch und Anklänge von Heidekraut. Am Gaumen zeigen sich Rosenwasser, Buttercreme, ein wenig Leder und leicht gebrannte Zitrusschalen. Der Abgang ist von weichem gesalzenem Karamell, dezentem Lagerfeuerrauch und Cinder Toffee geprägt und bietet ein ausgewogenes und faszinierendes Geschmackserlebnis.

Ihren Gewinn können Sie von Kingsbarns nach Ihren Wünschen oberhalb des Labels gravieren lassen:

Die Gewinnflasche wird nach Ihren persönlichen Wünschen graviert

Und damit Sie einen Schluck vom Kingsbarns Coaltown immer bei sich dabei haben können, legen wir zu Ihrem Gewinn noch einen schicken Flachmann der Destillerie mit edler Ledereinfassung dazu:

Und so gewinnen Sie den Kingsbarns Coaltown mit persönlicher Gravur und den Flachmann mit Leder-Einfassung:

Beantworten Sie die folgende Gewinnfrage: In welcher Region Schottlands liegt die Lowland-Brennerei Kingsbarns

a. in Vour

b. in Fife

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net – und zwar mit dem Betreff „Kingsbarns“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 29. Dezember 2024, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir den Gewinner oder die Gewinnerin des Preises und geben ihn/sie am 30. Dezember 2024 bekannt. Der Gewinn wird durch unseren Partner Kammer-Kirsch versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Kingsbarns“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 29. Dezember 2024, 23:59 Uhr. Der/die Gewinner*in werden am 30. Dezember 2024 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Kammer-Kirsch sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Kammer-Kirsch versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team