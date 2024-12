Wer gewinnt den Bowmore x Aston Martin Masters‘ Selection Edition 4 21yo – aus Tawny Port und Oloroso Sherryfässern? Lösung hier!

Eine großartige Serie geht in ein ebenso großartiges Finale: In diesem Herbst veröffentlichte die Islay-Destillerie Bowmore den vierten und letzten Teil ihrer Kooperation mit Aston Martin, den Bowmore Masters‘ Selection Edition 4, 21 Jahre alt. Dieser Whisky mit einem UVP von 480 Euro ist sozusagen die Kulmination der Zusammenarbeit – ein gehaltvoller und eleganter Single Malt aus Tawny Port- und Oloroso Sherryfässern.

Seit der Erstausgabe verlosen wir diese Whiskys in Zusammenarbeit mit unserem Gewinnspielpartner, Suntory Global Spirits – und auch das Grand Finale, der Bowmore Masters‘ Selection Edition 4, 21 Jahre alt, konnte jetzt einer unserer Leser gewinnen!

Danke an alle für die zahlreichen Einsendungen – das Interesse an diesem wirklich besonderen Whisky war wie immer riesengroß – und wir freuen uns, Ihren Geschmack mit dem Preis getroffen zu haben. Bevor wir Ihnen aber verraten, wer gewonnen hat, hier nochmals alle Infos zur Brennerei und zum Preis:

Aus Tradition modern: Die Destillerie Bowmore

Die Bowmore® Destillerie auf Islay wurde 1779 gegründet und beherbergt das weltweit älteste Scotch Lagerhaus, die legendären No.1 Vaults – eine Schatzkammer besonderen Geschmacks und langer Tradition. Einige der begehrtesten Single Malt Scotch Whiskys wurden hier mit größter Sorgfalt gereift, verwoben in über 230-jährige Geschichte, gelagert in den erlesensten Fässern. Sie demonstrieren eindrucksvoll die einzigartige Handwerkskunst, die die Single Malts von Bowmore zu den begehrtesten Sammlerstücken der Welt macht. Erschließen Sie neue Geschmackswelten.

Ihr Gewinn: der Bowmore Masters‘ Selection Edition 4, 21 Jahre alt

Wenn zwei Meister ihres Faches gemeinsam arbeiten, entsteht das Besondere – wie die Bowmore Masters‘ Selection 21 Jahre Edition 4, das letzte Kapitel einer Kooperation zwischen Bowmore Master Whisky Blender Ron Welsh und Aston Martin Executive Vice President und Chief Creative Officer Marek Reichman.

Der neue Bowmore Aston Martin Masters’ Selection 21 Jahre ist eine wahre Hommage an diese jetzt zu Ende gegangene inspirierende Partnerschaft. Er ist eine Symbiose aus Handwerk und Raffinesse, die faszinierende Geschichten erzählt und zwei Welten zu einer Einheit verbindet.

Während die gemeinschaftliche Serie einen Höhepunkt erreicht, fängt dieser Single Malt durch seinen besonderen Charakter denselben expressiven Stil ein, wie er für Bowmore typisch ist.

Dieser Single Malt vereint Whiskys, die in amerikanischen Tawny Port Eichenfässern und Oloroso Sherry Fässern gereift sind, und ist eine Hommage an die wahre Intention, die Bowmore ausmacht – die Fähigkeit zu reifen, wie kein anderer Single Malt. Mit einer nussigen Süße in der Nase, die sich zu einem reichen und würzigen Flair im Geschmack öffnet, gewinnt dieser Single Malt in jeder Phase an Geschmack und Intensität.

Die Verbindung von außergewöhnlicher Whiskyherstellung mit beeindruckendem Automobildesign und Innovation zeigt das gemeinsame Engagement für Zeit und Erbe, das über Jahrhunderte hinweg geschmiedet wurde.

Gemeinsam schaffen wir es, die fesselnde Erfahrung von Faszination und Unerwartetem zu intensivieren, unsere Sinne zu schärfen und uns immer wieder aufs Neue zu begeistern.

Im Laufe der Zusammenarbeit haben wir ein wirkliches Verständnis für die unterschiedlichen Sichtweisen sowie Wertschätzung und Respekt füreinander entwickelt. Für unsere beiden Meister – Master Whisky Blender und Chief Creative Officer – war die Reise bereichernd und lohnend. Nun, da sie zu Ende geht, ist der Moment gekommen, den Abschluss dieser außerordentlich gelungenen Verbindung zu feiern.

Tasting Notes

Farbe: Mahagoni

Nase: Reichhaltig und komplex, ausgewogen zwischen nussigem Charakter und Süße mit anfänglichen Noten von gerösteten Haselnüssen, Leder, frischem Pfeifentabak, dunkler Schokolade und Eichengewürzen. Gefolgt von dunklem Ahornsirup, Lakritze und verkohlten Pfirsichen, mit einem feinen Hauch von Crème Anglaise, Bergamottensirup, subtilem Sandelholz und leichten torfigen Noten.

Geschmack: Geröstete Kastanien, honigsüß mit reichlich gesalzenem Toffee, gegrillte Orangenzesten und trockener Thymian, mit Sultaninen, Eichengewürzen, samtiger Milchschokolade und Torfrauch.

Abgang: Das Finale beginnt mit einem samtigen Überzug am Gaumen, gefolgt von einem mundwärmenden, lang anhaltenden Abgang mit Torfrauchnoten.

Und den Bowmore x Aston Martin Masters‘ Selection Edition 4 gewonnen hat:

Rolf Leichtle aus 88518 Herbertingen

Wir gratulieren Ihnen ganz herzlich und freuen uns für Sie! Die Flasche wird Ihnen durch unseren Gewinnspielpartner Suntory Global Spirits zugesendet. Bitte um etwas Geduld – die Weihnachtszeit ist nicht gerade für schnelle Postwege bekannt.

Und für alle, die diesmal nicht gewonnen haben, freuen wir uns auch: nämlich darüber, dass schon heute unser nächstes und letztes Gewinnspiel für dieses Jahr startet – mit einem sehr interessanten Whisky als Preis. Mehr sei hier nicht verraten, schauen Sie doch in den nächsten Stunden wieder vorbei!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team