Decadent Drinks bringt exklusiv für Deutschland allerletzte Abfüllung von Whisky Sponge – heavily peated Bunnahabhain

Die drei Whisky-Shops Whisky-Maniac, Whisky Agents und Whisky-Leaks-Ulm bringen einen außergewöhnlichen Single Malt nach Deutschland: Nicht nur ist er der allerletzte Whisky, der unter dem Label Whisky Sponge von Angus MacRaild (Whiskyfun) auf den Markt kommt, sondern auch den Geschmack betreffend etwas Besonderes: Ein stark gegorfter Bunnahabhai aus dem First Fill PX-Fass – „nichts für Weicheier“, wie man seitens der drei Shops schreibt.

Hier die Infos dazu, und natürlich auch die Bezugsquellen:

„Der Sponge ist tot, es lebe der Sponge!“

So oder so ähnlich könnte man im Moment denken. Denn: Obwohl der letzte Sponge eigentlich Mitte 2024 auf den Markt kommen sollte, gibt es jetzt noch „One more Sponge thing“ – und zwar ein Germany Exclusive.

Die Shops Whisky-Maniac, Whisky Agents und Whisky-Leaks-Ulm sind natürlich wahnsinnig stolz, dass sie so einen tollen Islay Malt nach Deutschland holen konnten. Das zeigt auch, wie wichtig der deutsche Markt mittlerweile für das Team von Angus Macraild und Decadent Drinks geworden ist. Die 3 Shops und Decadent Drinks bedanken sich daher bei allen deutschen Sponge-Nerds für die Unterstützung in den letzten Jahren!

Der Single Malt ist ein Heavy Peated Bunnahabhain, der zunächst in einem refill Hogshead reifte, bevor er in ein 1st Fill PX Sherryfass aus amerikanischer Eiche umgefüllt wurde. Dort reifte er zwei Jahre lang und wurde im Alter von 10 Jahren in natürlicher Fassstärke abgefüllt.

Angus beschreibt den Geschmack des Islay Malts so:

„It tastes like Satan’s Rauchbier and pre-historic Currywurst!“

Definitiv nichts für Weicheier und der letzten Sponge Abfüllung mehr als würdig.

Limitiert auf nur 291 Flaschen – Vorbestellungen sind ab sofort über die genannten Shops möglich. Die Auslieferung beginnt im Januar 2025.

