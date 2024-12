Neu bei Kirsch Import: Speymalt von Macallan, Sherry-Malts von Signatory Vintage und der neue Willet

Auch heute wieder präsentiert Kirsch Import Neuheiten und Interessantes von verschiedenen Abfüllern und Destillerien im Porfolio des Importeurs aus Stuhr: Diesmal zwei Speymalt aus Macallan von Gordon & MacPhail, einige verlockende Sherryabfüllungen von Signatory Vintage (darunter ein Springbank und ein Ardbeg) sowie den neuen Willet 7yo Family Estate Rye Whiskey – Single Barrel, den wir Ihnen heute am Vormittag in einer Presseaussendung des Wu DRAM Clans präsentieren durften. Aber weil in der Ankündigung von Kirsch Import noch einige interessante Details dabei sind, reichen wir diese hier natürlich nach:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Rar, rarer, Gordon & MacPhail: Speymalt von Macallan sichern!

Als der vielleicht bekannteste unabhängige Abfüller Schottlands verfolgt Gordon & MacPhail seit mehr als 125 Jahren ein Ziel: Single Malt Scotch Whisky von außergewöhnlicher Qualität herzustellen. Dabei erarbeitete sich das Familienunternehmen einige Privilegien. Zum Beispiel: das Abfüllen der wunderbar komplexen Destillate der Macallan Distillery – und zwar unter dem Namen der Brennerei.



Einem mit Sherry vorbelegten Einzelfass verdankt der Speymalt from Macallan Distillery 2006/2024 appetitliche Aromen von eingekochten Äpfeln und Birnen mit warmen Gewürzen. Die saisonalen Fruchtnoten ergänzt das seltene Erlebnis durch cremige Vanille, kräftige Orange, geröstete Eiche und Anklänge von Walnuss.



Der Speymalt from Macallan Distillery 1998/2024 reifte ausgiebig im Sherry Cask Nr. 21603912. Im andalusischen Fass entwickelte die Rarität ein üppiges Profil, in dem Vanille und zarte Toffee-Aromen zu getrockneten Feigen und Sultaninen übergehen. Noten von Himbeere, Sevilla-Orange und Anis folgen, bevor der Single Malt mit Eichentönen langsam ausklingt.

Speymalt from Macallan Distillery 2006/2024

Gordon & MacPhail



Dest.: 2006

Abgef.: 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Sherry Cask

Fassnr.: 9623

596 Flaschen

61,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Speymalt from Macallan Distillery 1998/2024

Gordon & MacPhail



Dest.: 1998

Abgef.: 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Sherry Cask

Fassnr.: 21603912

338 Flaschen

53,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Sherry-Malts von Signatory Vintage: Bis zu 35 y.o. Abfüllungen für Anspruchsvolle

Jahrgangswhiskys aus einer geschlossenen Brennerei, Single Malts aus seltenen Einzelfässern – für seine Abfüllungen spürt Andrew Symington exklusive Scotch Whiskys auf.



Dazu zählen in dieser Woche die Neuauflagen des Ben Nevis 9 y.o. und des Bunnahabhain Staoisha 11 y.o. aus dem rauchigen Zweig der Islay-Brennerei. Für die Decanter Collection abgefüllt, präsentieren sich die Single Malts nach Reifung in Oloroso Sherry Butts im formschönen Ibisco-Dekanter, der ihre unverfälschte Qualität unterstreicht.



Eine der letzten Brennereien der alten Schule destillierte den Springbank 1989/2024. Stolze 35 Jahre verbrachte der handgefertigte Single Malt aus der Whiskyregion Campbeltown im Sherryfass. Das Resultat? Eine ausgeprägte geschmackliche Fülle und Tiefe.



Ähnlich rar wie der Springbank macht sich auch der Ardbeg 1991/2024. Der ikonische Islay-Malt stammt aus Andrew Symingtons Bestand an seltenen, mit hoher Kunstfertigkeit besonders lang gereiften Fässern und ist aktuell ausschließlich im Vorverkauf erhältlich. Ganze 33 Jahre ruhte er in Sherryholz. Wer eine der 398 Flaschen sichern kann, wird mit luxuriöser Vollmundigkeit belohnt.

Ben Nevis 9 y.o.

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

The Decanter Collection



9 Jahre

Dest.: 2014

Abgef.: 2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Second Fill Oloroso Sherry Butts

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Bunnahabhain (Staoisha) 11 y.o.

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

The Decanter Collection



11 Jahre

Dest.: 2013

Abgef.: 2024

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Springbank 1989/2024

Signatory Vintage Campbeltown Single Malt Scotch Whisky

Symington’s Choice



35 Jahre

Dest.: 10/03/1989

Abgef.: 04/10/2024

Herkunft: Schottland, Campbeltown

Fasstyp: Refill Oloroso Sherry Butt

Fassnr.: 14/03/1

345 Flaschen (insgesamt)

47,8% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ardbeg 1991/2024

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

Rare Reserve



33 Jahre

Dest.: 25/04/1991

Abgef.: 07/10/2024

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butt

Fassnr.: 02/453/1

398 Flaschen (insgesamt)

52,6% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Comeback nach 17 Jahren: Willet Family Estate Single Barrel Whiskey für Deutschland

Seit 2007 gab es kein Single Barrel der Willett Distillery mehr für den deutschen Markt. Jetzt hat der Traditionshersteller ikonischer Bourbon und Rye Whiskeys für den Wu DRAM Clan und Kirsch Import eine streng limitierte Rarität abgefüllt: einen sieben Jahre gereiften Single Barrel Rye Whiskey.



Der Willett 7 y.o. Family Estate Rye Whiskey entstand aus der Kombination von handverlesenen Zutaten, innovativen Techniken und jahrzehntelangem Fachwissen. Das Rare Release entwickelte sich klassisch im New American White Oak Barrel, aus dem er in seiner ursprünglichen Form – ungeschnitten, ohne Zusatz von Farbstoffen oder Kühlfiltration – und mit einem Alkoholgehalt von 54,7% vol. in lediglich 207 Flaschen gefüllt wurde.



Die Family Estate Rare Release Single Barrels von Willett gelten weltweit als Synonym für außergewöhnliche Qualität und gehören zu den begehrtesten Straight Rye und Bourbon Whiskeys überhaupt. Das Single Barrel wird damit nicht nur zum seltenen Geschmackserlebnis, sondern auch zum Liebhaberstück für Kenner und Anspruchsvolle.

Willett 7 y.o. Family Estate Rye Whiskey – Single Barrel #22611

Exclusively bottled for Wu DRAM Clan & Kirsch Import



7 Jahre

Herkunft: USA, Kentucky

Fasstyp: New American White Oak Barrel

Fassnr.: 22611

207 Flaschen

54,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert