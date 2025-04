Neu von The Macallan: Distil Your World Hong Kong

Einen ersten Blick auf den neuen The Macallan Distil Your World Hong Kong konnten unsere Leser bereits Ende Spetember 2024 werfen – nun ist er offiziell vorgestellt worden. Er wird zunächst im Duty Free im asiatischen Raum und im Fachhandel dort zu finden sein, mit einem Verkaufspreis von 4750 Dollar, weniger als 500 Flaschen kommen gleichzeitig in die USA an Privatkunden, ein öffentlicher Verkaufsstart für die USA ist im September 2025 vorgesehen. Auf der Webseite von The Macallan ist der Whisky deutschsprachig ebenfalls zu finden, mit einem Erscheinungsdatum von „demnächst“.

Was sagt Macallan zum The Macallan Distil Your World Hong Kong?

Dieser Whisky fängt die Energie und Komplexität Hongkongs ein. Es ist eine Symphonie der Aromen mit einer reichen Intensität von Ingwer, Gewürzen und antiker Eiche, die durch die tropische Lebendigkeit von Mango und Grapefruit ausbalanciert wird. Jede Schicht trägt zu einem reichhaltigen und facettenreichen Erlebnis bei, das die dynamische Natur der Stadt widerspiegelt.

Und auch vom Master Distiller Euan Kennedy gibt es ein Statement zu ihm:

„Dies ist ein zutiefst persönlicher Whisky, inspiriert von meiner Zeit mit Joan Roca, als ich Hongkong erkundete. Es ist groß und mutig. Ich wollte die Idee der Struktur in diesem Whisky entwickeln, die die Gebäudeumgebung widerspiegelt, die sich vom Meer bis zu den grünen Gipfeln dahinter erhebt. Um einen Kontrast in diesem Whisky zu schaffen, so wie Hongkong eine Stadt der Kontraste ist. Ein Whisky mit vielen Schichten, zu dem man immer wieder zurückkehrt, um weitere Geschichten zu erzählen, und dessen unglaubliche Komplexität einen auf eine Reise des Geschmacks und der Erinnerung mitnimmt.“

Bleibt uns noch, Ihnen auch die Tasting Notes zum neuen Macallan zu servieren, was wir hiermit gerne machen:

Nase: Reichhaltig, harzig und süß. Aromen von dekadentem Ingwer und Gewürzen, ausbalanciert durch lebendige tropische Eigenschaften wie Pomelo und Mango. Subtile Anklänge an Eierkuchen nach Hongkong-Art, duftender Honig und unglaubliche antike Eiche.

Gaumen: Zuerst zähflüssig und mundummantelt, gefolgt von heller tropischer Süße, gefolgt von schönem Ingwer und abgerundeten Gewürzen, die für eine tolle Struktur sorgen. Sanfte Wellen aus gealterter Eiche, Grapefruit und einer umamiartigen Tiefe.

Finish: Lebendige antike Eiche glänzt weiterhin.