TTB-Neuheit: Macallan Distil Your World Hong Kong

Innerhalb ihrer Reihe Distil Your World führt uns die Speyside-Brennerei Macallan demnächst nach Hong Kong, wie ein Eintrag in die us-amerikanischen TTB-Datenbank vermuten lässt (und den die Kollegen vom 88 Bamboo Editorial Team (Kanpai!) dort entdeckte).

Auch die vierte Ausgabe der Serie (nach London, New York und Mexiko) entstand in Zusammenarbeit mit den Brüdern Roca, den Besitzern des spanischen 3-Sterne-Restaurant El Celler de Can Roca. Gemeinsam mit Macallan whiskymaker Euan Kennedy wurde eine Kombination aus europäischen und amerikanischen Eichenfässern ausgewählt. Macallan Distil Your World Hong Kong kam dann mit 46,8 % Vol. und in natürlicher Farbe in die Flaschen, wie wir auf dem Front-Label lesen können:

Das hintere Etikett bietet ausführliche Verkostungsnotizen:

Official Tasting Notes

Nose: Rich, resinous and sweet. Aromas of decadent ginger and spices, balanced by vibrant tropical characteristics like pomelo and mango. Subtle suggestions of Hong Kong style egg tart, fragrant honey, and incredible antique oak.

Taste: Viscous and mouthcoating at first, bright tropical sweetness is followed by beautiful ginger and rounded spices providing great structure. Gentle waves of aged oak, grapefruit and an umami-like depth.

Finish: Vibrant antique oak continues to shine.