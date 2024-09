Nur noch diese Woche: Gewinnen Sie den gesuchten und endlich wieder verfügbaren Arran 18yo – und einen chicen Arran Hoodie!

Ein Klassiker kehrt nach einem Jahr Pause zurück – und bei unserem neuesten Gewinnspiel, das wir gemeinsam mit unserem Gewinnspielpartner Kammer-Kirsch veranstalten, haben Sie die Möglichkeit, den gesuchten Arran 18yo zu gewinnen. Nicht genug damit: Für die Gewinnerin oder den Gewinner legen wir einen chicen Arran Hoodie oben drauf.

Der Arran 18yo war ein Jahr lang im Handel nicht verfügbar – die große Nachfrage hatte die Bestände geleert und die Lochranza-Destillerie auf Arran brachte dafür einen Arran 17yo auf den Markt. Nun aber ist es wieder soweit: Mit Mitte Oktober wird der Arran 18yo wieder in den Handel kommen und – da sind wir uns sicher – dort ebenfalls wieder Gefahr laufen, bald vergriffen zu sein. Zu gut, zu ausgewogen und zu ausdrucksstark ist dieser hochgelobte Single Malt.

Gut, dass Sie hier bei uns eine Flasche davon gewinnen können. Wie das geht? Sie müssen nur unsere Gewinnfrage beantworten und die Lösung an uns einsenden. Das Beantworten der Gewinnfrage ist gar nicht schwer, wenn Sie die nachfolgenden Infos über die Brennerei und die Arran Single Malt Whiskys aufmerksam lesen – sie wird dann sozusagen “glasklar”.

Aber Achtung: Gewinnen können Sie nur noch diese Woche! Gleich mitmachen

Lassen wir aber zunächst einmal die Destillerie über sich und den einzigartigen Whisky, der dort auf der Insel entsteht, erzählen:

Arran Single Malt Whisky

Lochranza ist wirklich der perfekte Standort für die Herstellung des perfekten Single Malt. Alles dreht sich um das Wasser.

Die Gegend ist die Heimat des reinsten Wassers in ganz Schottland – jeder Tropfen Arran Single Malt beginnt sein Leben als Regenwasser, das sich am Loch na Davie in den wunderschönen Hügeln hinter der Destillerie sammelt. Das klare Wasser fließt in Kaskaden den Hang hinunter, durch sechs unscheinbare Wasserfälle, von denen jeder einzelne das Wasser weiter reinigt. Der Name des Wasserlaufs Easan Biorach bedeutet auf Gälisch “Scharfe Wasserfälle”. Die Reinheit unseres Wassers bedeutet, dass wir einen sauberen, süßen Dram schaffen können, der völlig natürlich und unverfälscht ist. Wir fügen niemals Karamell hinzu oder entziehen Geschmack durch Kühlfiltration. Normalerweise bieten wir unsere Whiskys mit 46% Vol an, was bedeutet, dass sie sich gut verdünnen und mit einem kleinen Spritzer Wasser versehen lassen.

Herstellung von Arran-Whisky

Wir machen Whisky auf die alte Art und Weise. Es ist nicht der einfachste oder billigste Weg, aber es ist der beste.

Unser Whisky hat nur wenige Zutaten – wir verwenden Concerto-Gerste und Wasser von Loch na Davie, das reinste in Schottland. Die gemälzte Gerste wird mit diesem Wasser im Mash Tun vermischt, dann in hölzerne Washbacks geleitet, wo Hefe hinzugefügt wird, um die Gärung zu beginnen. Am Ende dieses Prozesses haben wir eine Flüssigkeit – genannt Wash -, die etwa so stark ist wie sehr starkes Bier.

Der Wash wird in Kupfer Pot Stills doppelt destilliert. Bei der ersten Destillation entsteht eine Flüssigkeit mit einem Alkoholgehalt von etwa 23 %, bei der zweiten Destillation wird dieser auf einen durchschnittlichen Alkoholgehalt von 68 % erhöht. Diese farblose Flüssigkeit wird in Eichenfässern gereift, in denen Weine und Spirituosen wie Sherry und Bourbon gelagert wurden. Das Holz verleiht Farbe und Charakter, und die Wahl des Fasses ist wahrscheinlich der wichtigste Einfluss auf den Charakter des Endproduktes Whisky.

Neben Ihrem Gewinn, den Arran 18yo, möchten wir Ihnen hier im Rahmen des Gewinnspiels noch zwei andere Abfüllungen aus der Destillerie Lochranza vorstellen, die den Charakter der Brennerei wunderbar zum Ausdruck bringen und – als entweder bourbon-gereifter oder sherrylastiger Whisky – zwei ganz unterschiedliche Aspekte dieses Charakters beleuchten. Beide sind im Fachhandel verfügbar:

Arran Single Malt Whisky Quarter Cask – The Bothy

Gereift in kleineren Fässern, um den Reifeprozess zu intensivieren und eine zusätzliche Dimension an Gewürzen hinzuzufügen. Gereift in 1st Fill Bourbon Barrels und dann für mindestens 9 Monate in 125 Liter Quarter Casks, die von der Speyside Cooperage nach den Vorgaben der Destillerie aus 1st Fill Bourbon Barrels Dauben hergestellt wurden.

Tasting Notes:

Farbe – Helles Gold

Nase – Zitronenschale, Zuckerwatte und ein Hauch von Kakao

Geschmack – Frische tropische Noten mit Ananas, grünen Äpfeln und Vanille. Ein leichter Hauch von Chili verleiht eine verführerische Wärme.

Abgang – Aromatisch, fruchtig und vollmundig. Die Intensität der Süße wird durch die kräftigen Gewürznoten der Eiche unterstützt und erzeugt so einen bleibenden Eindruck.

56,2% Vol

0,7L

Nicht kühlgefiltert

Natürliche Farbe

Arran Single Malt Whisky Sherry Cask – The Bodega

Gereift in einigen der feinsten Sherry-Fässer, die für die Whiskyindustrie erhältlich sind, ist dieses Single Malt sowohl luxuriös als auch elegant, mit Schichten von reichlich süßem Gewürz und Eiche.

Eine Rückkehr zum Stil einiger der frühesten Arran Single Malts, die meist in Sherry-Fässern gereift waren.

7 Jahre gereift in First Fill Sherry Hogshead Fässern.

Tasting Notes:

Farbe – Poliertes Mahagoni

Aroma – Schokoladenrosinen, Mandarinen und ein Hauch von Gewürzen, die einen vollmundigen Dram versprechen.

Gaumen – Warme Noten von reifen Feigen und süßen Kirschen. Luxuriös, aber bewahrt die Raffinesse mit einer schönen Balance zwischen dem kraftvollen Sherry Cask und dem dezenten Arran-Destillat.

Abgang – Lang, würzig mit einem Hauch von rosa Pfeffer, Haselnüssen und gerösteter Eiche. Elegant.

Fassstärke 55,8% Vol

0,7L

Nicht kühlgefiltert

Natürliche Farbe

Jetzt aber zum Hero der aktuellen Verlosung, dem Arran 18yo;

Ihr Gewinn: Der wieder verfügbare Arran 18 Yo

Ein reichhaltiger und vielseitiger Single Malt, eine ausgewogene Komposition aus First Fill und Second Fill Sherry Hogsheads und First Fill Bourbon Barrels von hoher Eleganz und Geschmacksdichte. Destilliert und gereift in Lochranza.

Der Arran 18 yo ist ein wunderbar ausgewogener Whisky des Arran Malt, der ausdrucksstarken Charakter der Destillerie zeigt.

Karamellisierte Zitrusfrüchte und tropische Noten vor dem Hintergrund von getoasteter Eiche haben einen intensiven, gut ausgewogenen Dram mit Charme und Persönlichkeit geschaffen. Eine ausgewogene Mischung aus den besten Ex-Sherry- und Ex-Bourbon-Fässern macht diesen reifen Malt zu einem außergewöhnlichen Whisky.

Tasting Notes:

Aussehen – Internsiv bernsteinfarben

Aroma – Obstgartenfrüchte mit Sirup und getoasteter Eiche

Geschmack – Karamellisierte Orange und dunkle Schokolade mit einem Hauch von braunem Zucker, Vanille und gebackenen Pfirsichen

Abgang – Langanhaltend und intensiv. Klassische Arran-Noten werden durch den Einfluss des Eichenholzes intensiviert und vermischen sich zu einem unvergesslichen und charaktervollen Dram

Nicht kühlgefiltert

Natürliche Farbe

Abgefüllt mit 46%.

Und so gewinnen Sie den neu verfügbaren Arran 18yo und einen Arran Hoodie:

Beantworten Sie einfach folgende Gewinnfrage: Woher stammt das Wasser für den Arran Whisky (das reinste in Schottland)?

a. aus dem Loch Calabri

b. aus dem Loch na Davie

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen, Ihrer Telefonnummer und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net und zwar mit dem Betreff „Arran“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 6. Oktober 2024, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben sie am 7. Oktober 2024 bekannt.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen: Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Arran“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 6. Oktober 2024, 23:59 Uhr. Der Gewinner oder die Gewinner*in werden aus den richtigen Antworten gezogen und am 7. Oktober 2024 auf unserer Webseite bekanntgegeben. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Kammer-Kirsch sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Kammer-Kirsch versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team