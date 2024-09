Die finnische Kyrö Distillery stellt in ihrer heutigen Presseaussendung mit ihrer neuen Abfüllung den weltweit ersten Sauna-gereiften Whisky vor. Kyrö Sauna Stories No.1, gereift in Planteray Rum-Fässern, ist auf 1.908 Flaschen limitiert und ab sofort mit 50,8 % vol. für 129 € (700 ml) im KYRÖ Online-Shop erhältlich.

Mehr zu diesem Roggen-Whisky können Sie in der nun folgenden Presse-Info sowie im dazu gehörenden Video erfahren:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Kyrö Distillery präsentiert den weltweit ersten Sauna-gereiften Whisky: Sauna Stories No.1

Ein neues, mutiges Kapitel in Whisky-Innovation und Saunakultur

Isokyrö, Finnland – 30. September 2024 – Zum 10-jährigen Jubiläum der Pionierarbeit in der Spirituosenwelt freut sich Kyrö Distillery, die ikonische finnische Destillerie, die in einer Sauna gegründet wurde, die Einführung von Sauna Stories No.1 bekannt zu geben, dem weltweit ersten Whisky, der in einer Sauna gereift ist. Dieser limitierte Single Malt Rye Whisky, veredelt mit der Wärme einer Sauna, wird die Whisky-Landschaft mit seinem entspannten und dennoch mutigen Geschmacksprofil prägen.

Einführung von Sauna Stories No.1: Ein Whisky wie kein anderer

Kyrö Distillery, die erste Roggen Destillerie der Welt, die 2012 in einer Sauna erdacht wurde, begann 2014 mit der Destillation. Mit Sauna Stories No.1 vereint Kyrö die Seele der finnischen Sauna mit der Kunst der Whisky-Herstellung in einer bisher einzigartigen Weise. Dieser Roggenmalz-Whisky wird in Planteray-Rumfässern veredelt, die in einer eigens dafür gebauten Sauna lagern. Dort werden die Fässer durch überschüssige Hitze aus dem Destillationsprozess schonend erwärmt, wobei Innentemperaturen von bis zu 50°C erreicht werden.

Dieser innovative Ansatz, der dem erfrischenden Effekt eines Saunagangs ähnelt, ermöglicht es dem Whisky, „aufzuatmen“ und dabei Unstimmigkeiten zu beseitigen. Dabei werden besondere Aromen aus dem Fass gelöst und auf neue Weise harmonisch miteinander verbunden. Das Resultat ist laut Kyrös Destillateur der bisher „entspannteste Whisky“ – voller Charakter, mit einem Geschmacksprofil, das cremige Vanille und jamaikanische Früchte mit braunem Zucker und würzigem Roggen vereint. „Es ist für uns nur logisch, Whisky auf eine Weise zu kreieren, die unsere kulturellen Wurzeln widerspiegelt. Da Finnland kaum eine Whisky-Vergangenheit hat, sehen wir es als unsere Chance, echte Pionierarbeit zu leisten“, so der leitende Destillateur Kalle Valkonen.

Eine mutige neue Serie: Limitiert, aber mit einem Versprechen auf mehr

Sauna Stories No.1 markiert den Auftakt einer richtungsweisenden Serie von Sauna-gereiften Whiskys der Kyrö Distillery. Jeder Whisky dieser Serie durchläuft denselben innovativen Sauna-Reifungsprozess und bietet ein unvergleichliches Trinkerlebnis, das die entspannte, aber kraftvolle Essenz der finnischen Sauna einfängt. Die erste Edition ist auf nur 1.908 Flaschen limitiert und wird bei Whisky-Kennern heiß begehrt sein. Mit seinem mutigen und vielschichtigen Geschmacksprofil setzt Sauna Stories No.1 ein starkes Zeichen in der Whisky-Welt, ähnlich wie Kyrö es bereits mit der Einführung seines ersten Rye Whiskys getan hat.

Eine zutiefst finnische Tradition: Das Herz der Saunakultur

In Finnland ist die Sauna weit mehr als nur ein Ort der Erholung – sie ist ein zentraler Teil der Kultur. Mit über 3,2 Millionen Saunen im ganzen Land dient sie als Ort für Verbindungen und bedeutungsvolle Gespräche, sogar im Rahmen der “Sauna-Diplomatie”. Historisch spielte die Sauna auch in der finnischen Kulinarik eine Rolle, etwa beim Mälzen von Getreide und Räuchern von Fleisch – Traditionen, die Kyrö Distillery heute in moderner Form weiterführt.

Sauna Stories No. 1 – ein Malted Rye Whisky, gereift in Planteray Rum-Fässern, ist ab sofort mit 50,8 % vol. für 129 € (700 ml) im KYRÖ Online-Shop erhältlich. Weitere Details zu diesem Release sowie Neuigkeiten zu kommenden Veröffentlichungen der Sauna Stories-Serie sind ebenfalls dort zu finden. Hier geht’s zum Video: Sauna Stories No. 1.