Schon bei der Bekanntgabe des neuen Vertriebspartners, Rising Brands, hat die finnische Kyrö Distillery bekanntgegeben, dass man in Kürze mit einer neuen Core-Range auf den Markt kommen wird. Nun ist es soweit: Die Brennerei präsentiert vier, zum Teil neue Abfüllungen, die in Zukunft das Kernsortiment bilden werden.

Alle vier Bottlings stellen wir Ihnen hier genauer vor:

Die Kyrö Distillery Company lanciert Whisky Core Range:

Ein Quartett aus alten Favoriten und neuen Geschmacksrichtungen

Die Kyrö Distillery Company aus Finnland, bekannt für ihre preisgekrönten Spirituosen, darunter Whisky und Gin, lanciert ihre Whisky Core Range: Ein Quartett von 700-ml-Flaschen, das gekonnt Innovation und Tradition harmonisch vereint.

Das neue 700-ml-Kernsortiment umfasst vier Sorten: Kyrö Malt, der Whisky, mit dem alles begann; Kyrö Wood Smoke, über Erlenholz geräuchert; der NEUE süß, nussige Kyrö Oloroso; und der NEUE torfige Kyrö Peat Smoke.

Die vier Sorten werden wie alle anderen Produkte des Kyrö-Portfolios aus 100% gemälztem finnischen Roggen hergestellt und verkörpern durch ihre Zutaten und Destillationsmethoden echte finnische Kultur.

Das Kernsortiment bietet Whisky-Trinkern vier hochwertige, charaktervolle Whiskys, die pur, auf Eis oder in Cocktails serviert werden können.

Kyrö hat seit seiner Gründung verschiedene internationale Whisky-Wettbewerbe gewonnen, zuletzt 2023 den Great Taste Award, bei dem Kyrö Malt mit 3 Sternen die höchste Auszeichnung des Wettbewerbs erhielt. Auch bei der International Wine and Spirits Competition (IWSC) erhielt er mit beeindruckenden 98/100 Punkten „Gold Outstanding“. Die gesamte Kyrö-Produktpalette, zu der auch Gins und ein Sahnelikör gehören, wird weltweit als Garant für Qualität und außergewöhnlichen Charakter bewundert und geschätzt.

Jouni Ritola, Kyrö Geschuftsführer, kommentiert:

„Die Einführung dieser Whisky Core Range markiert einen bedeutenden Meilenstein für Kyrö. Seit der Präsentation unseres Malts im Jahr 2020 haben wir intensiv daran gearbeitet, und es ist surreal zu sehen, wie sie nun Realität wird. Die vier Kernwhiskys wurden entwickelt, um die Vielseitigkeit des Roggenkorns zu zeigen, und ermöglichen es uns, für jeden Geschmack etwas zu schaffen, während wir gleichzeitig die Kategorie des finnischen Roggenwhiskys vorstellen.“

„Unser Malt Whisky, der erstmals 2020 auf den Markt kam, erfreut sich bereits großer Beliebtheit in der Whisky-Gemeinde. Auch der Wood Smoke stieß während seines Vorverkaufs auf großes Interesse. Daher sind wir zuversichtlich, dass dieses vollständige Kernsortiment, das zwei aufregende neue Sorten beinhaltet, von Whisky-Liebhabern weltweit ebenso begeistert aufgenommen wird. Die Produkte zeichnen sich nicht nur durch ihre hohe Qualität und exzellenten Geschmack aus, sondern repräsentieren auch die wahre finnische Kultur durch die verwendeten Zutaten und die Anwendung alter traditioneller Methoden – eine Botschaft, die uns allen bei Kyrö wichtig ist“, so Ritola abschließend.

Das neue 700-ml-Kernsortiment an Whiskys

Kyrö Malt – so viel Roggen wie möglich. Eine Ode an den finnischen Roggen. Kyrö

Malt wird jetzt in 700-ml-Flaschen verkauft!

Der preisgekrönte* Kyrö Malt ist ein Single-Batch-Roggenwhisky, der zu 100% aus gemälztem Roggen hergestellt wird. Er wird in zwei Kesseln destilliert und reift für 4 Jahre in neuen amerikanischen Weicheichenfässern und ehemaligen Bourbon Fässern.

Der Kyrö Malt hat einen ganz besonderen Platz in den Herzen der Finnen. Sein kräftiger Geschmack entwickelt sich unter den harten Bedingungen des nordischen Wetters. Genieße den Kyrö Malt, wie du möchtest: pur, mit Eis oder in einem Cocktail.

47,2% ABV, 700ml, UVP 39,90 €

Geruch: Aromatisch mit Noten von Vanille, Karamell, getrockneten Früchten und erdigem Roggen.

Geschmack: Süßes Roggenbrot, Honig und Waldbeeren entfalten sich mit einem würzigen Abgang, der durch Mokka und Karamell abgerundet wird.

Kyrö Wood Smoke – der ganze Roggen mit einem Hauch von Rauch.

Kyrö Wood Smoke macht den Sprung vom Pre-Release zum offiziellen Release. Kyrö Wood Smoke wird zu 100% aus finnischem Roggen hergestellt und zelebriert die finnische Tradition der Verwendung von Rauch sowohl in der Saunakultur als auch in der Küche.

Einer alten nordischen Tradition folgend, wird das Malz in einer 100 Jahre alten Scheune auf Erlenholz geräuchert. Der Whisky wird doppelt destilliert und reift in ehemaligen Bourbon Fässern, französischer Eiche und neuen Fässern aus amerikanischer Weißeiche. Das Ergebnis sind

intensive Pfeffernoten und süße Karamell- und Vanille Noten, die von knackigem Erlenrauch angehoben werden.

47,2% ABV, 700ml, UVP 49,90 €

Geruch: Aromatisch mit Nuancen von Vanille, Karamell und Pfeffer, begleitet von süßem Rauch und Teer.

Geschmack: Kräftige Rauchigkeit, begleitet von süßen Roggenbrot-, Honig- und Eiche Noten.

NEU – Kyrö Malt Oloroso – vollmundiger Roggen mit einem Hauch von Sherry.

Kyrö Malt Oloroso ist der erste finnische Einzelfass-Roggenwhisky, hergestellt aus 100% gemälztem finnischem Vollkornroggen. Er wird doppelt destilliert und reift in drei Fasstypen: Oloroso-Sherry, neue amerikanische Eiche und ehemaliges Bourbon Fass.

Ein einzigartiges Gleichgewicht zwischen Sherry und Roggen.

Früher exklusiv für den Travel Duty Free, jetzt aufgrund der weltweiten Nachfrage von Whisky-Liebhabern ein fester Bestandteil des Kernsortiments.

47,2% ABV, 700ml, UVP 49,90 €

Geruch: Nuancen von Nüssen, getrockneten Früchten und Karamell. Geschmack: Süßes Roggenbrot, begleitet von Honig, Rosinen und Nüssen, mit einem würzigen Abgang. Nicht rauchig.

NEU – Kyrö Peat Smoke – die perfekte Mischung aus Traditionen.

Kyrö Peat Smoke ist ein unverwechselbarer, mit finnischem Süßwasser Torf geräucherter Roggenwhisky.

Kyrö Peat Smoke kombiniert das finnische Terrain mit 100% gemälztem finnischem Vollkornroggen, der mit finnischem Süßwasser Torf geräuchert wird. Der Kyrö Peat Smoke wird hauptsächlich in Fässern aus neuer amerikanischer Eiche und ehemaligen Bourbon Fässern gelagert.

Der Vollkorn-Roggenmalz wird 24 Stunden lang in einer Scheune mit Torf geräuchert. Das verleiht dem Malz einen unverwechselbaren, moosigen Torfgeschmack, der sich bei der Destillation auf die Spirituose überträgt.

47,2% ABV, 700ml, UVP 54,90 €

Geruch: Erdiger Torf, leicht gekochte Äpfel, Honig und würzige Roggen Noten.

Geschmack: Die Süße von Roggenmalz, ein Hauch von Zitrusfrüchten, wärmende Gewürznoten, feiner Rauch und im Abgang ein Hauch von Bienenwachs.

Diese innovativen Geschmacksrichtungen werden ab dem Frühjahr 2024 im Online-Shop der Kyrö Distillery Company und im deutschen Fachhandel erhultlich sein.

Über die Kyrö Distillery Company

Die finnische Destillerie wurde 2012 in einer Sauna von fünf Freunden gegründet, die davon träumten, in der ruhigen Stadt Isokyrö Spirituosen auf Roggenbasis herzustellen. Sie feierte letztes Jahr ihr zehnjähriges Bestehen und hat ihren Sitz in Isokyrö, Helsinki, Berlin und London. Die Gründer sind rund um den Globus unterwegs, um Kyrö zu einer weltweiten Marke auszubauen.

Roggen ist ein fester Bestandteil der finnischen Kultur und erhält seinen starken und einzigartigen Geschmack durch die rauen Wetterbedingungen im Norden. Kyrö Distillery Company ist eine Ode an den finnischen Roggen. Die Arbeit mit diesem Getreide erfordert Anstrengung, zahlt sich jedoch mit einem reichen Charakter aus, der sowohl zugänglich als auch vielseitig ist.