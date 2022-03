Neu von Kirsch Import: Daftmill Summer Release 2010 und Whisky Druid Kyrö 2017

Zwei ganz besondere Abfüllungen stellt uns Kirsch Import heute vor: Das Summer Batch Release 2021 der schottischen Lowland-Destillerie Daftmill ist abgefüllt und steht in den Startlöchern.

Und: In der finnischen Brennerei Kyrö wurde Michel Reick aka Der Whisky Druid fündig. Vom Whisky Druid Kyrö 2017/2021 Finnish Alder Smoked Rye Whisky sind nur ganze 145 Flaschen verfügbar.

Hier alle Infromationen, die wir heute erhalten haben:

Vorgeschmack auf den Sommer: Das limitierte Daftmill Summer Batch Release

Extrem wenig Single Malt, extrem hohe Nachfrage – Single Farm Estate Whisky von Daftmill. Jetzt steht das Daftmill Summer Batch Release 2021 in den Startlöchern. Doppelter Grund zur Freude: Mit 6.250 Flaschen hat die Farm Distillery mehr Flaschen als üblich abgefüllt. Basis für den Lowland Single Malt ist Gerste von den südlichen Feldern der Farm. Die dort angebaute Sorte Optic wurde im Sommer 2010 jedoch ein letztes Mal zur Destillation verwendet. 11 Jahre lang reifte der limitierte Whisky in 25 First Fill Bourbon Barrels der Clermont Springs Distillery aus Kentucky. Seine vielschichtigen Aromen erkunden Genießer wie gehabt bei idealer Trinkstärke von 46% vol.

Auf der Daftmill Farm dreht sich eigentlich alles um den Anbau von Braugerste, die Aufzucht von Fleischrindern, um Kartoffeln, Karotten und Brokkoli. Seit 2018 ist der Betrieb der Familie Cuthbert aus Fife in den schottischen Lowlands jedoch fest auf der Whiskyweltkarte vermerkt: Nach über 12 Jahren Wartezeit brachte Daftmill damals seinen ersten Single Malt auf den Markt. Die Cuthberts produzieren ihren Scotch in sehr kleinen Mengen von zum Teil nicht mehr als 100 Fässern im Jahr ausschließlich aus der eigenen Gerste. Gebrannt wird in der Nebensaison (Juni und Juli sowie im Winter), wenn weder Kartoffeln gepflanzt noch Gerste gesät werden muss.

Daftmill Summer Batch Release 2010/2021

Lowland Single Malt Scotch Whisky

11 Jahre

Dest. 07/2010

Abgef. 2021

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels

6.250 Flaschen (Europa)

46% vol.

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Rogg’n’roll: Rauchiges Kyrö Rye Single Cask von Whisky Druid

Michel Reick ist in der Whiskybranche wie als Ambassador bei Kirsch Import eine feste Größe. Sein Händchen für Barrels, Hogsheads und Co. belegt er als Kopf der etablierten Marken Best Dram, Scotch Universe, The Old Friends und Whisky Druid ebenso wie mit exklusiven Single Casks, die er unter seinem Spitznamen aus der Whiskyszene für uns abfüllt. Seine faszinierenden Fundstücke fließen in die rundliche, schwere Sonderflasche „Little Sumo“, an die Gourmetserie erkenntlich ist.

Zum zweiten Mal ist Michel in Finnland fündig geworden. Nach einer Abfüllung von Teerenpeli im letzten Jahr, zeigt er nun mit dem Whisky Druid Kyrö 2017/2021 das Whiskypotenzial der Skandinavier auf. Wie für die junge Brennerei typisch, baut der charakterstarke Rye Whisky zu 100% auf finnischen Vollkornroggen – schwer zu destillieren, aber intensiv würzig. Das Besondere: Das Roggenmalz wurde über Erlenholz geräuchert. Nach Veredlung im Pedro Ximénez Sherry Barrel ergibt sich so eine ungewöhnliche und ungewöhnlich reizvolle Kombination aus Aromen wie Trockenfrüchten und trockenem Gras, malzigen Cerealien, Rauch und Kräutern. Nur 145 Flaschen sind verfügbar!

Whisky Druid Kyrö 2017/2021

Finnish Alder Smoked Rye Whisky

4 Jahre

Dest. 2017

Abgef. 2021

Fasstyp: Pedro Ximénez Sherry Barrel (Finish)

Fassnr.: YK5682

145 Flaschen

0,7 Liter

53,8% vol. Cask Strength

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt